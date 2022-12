La SIP entristecida por la pérdida de su expresidente Edward L. Seaton

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este miércoles su "profundo pesar" por el fallecimiento de su expresidente Edward Lee Seaton, quien durante más de medio siglo tendió puentes de amistad entre los principales editores del norte y sur del continente.

Seaton, de 79 años, falleció el martes por causas naturales en su domicilio de Manhattan, Kansas. Era presidente del consejo de administración de Seaton Publications, propietaria de varios periódicos y emisoras de radio. Además, fue presidente de la Sociedad Americana de Editores de Periódicos y miembro de la Junta Directiva del Premio Pulitzer.

"Edward era una leyenda viva para los editores y periodistas comprometidos con la libertad de expresión. Estuvo presente en todas nuestras luchas y nos dejó un gran ejemplo", dijo el Presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias de Impresión e Innovación en The New York Times Company, Estados Unidos.

Seaton presidió la SIP de 1989 a 1990, pero su contribución abarcó varias décadas. Fue uno de los promotores de la Conferencia Hemisférica de 1994 en el Castillo de Chapultepec de Ciudad de México, que dio lugar a la Declaración de Chapultepec, decálogo de la Libertad de Prensa.

También formó parte de la Conferencia de Cantigny, Illinois, en 1999, que dio origen al proyecto CLAEP de la SIP, que reúne a 24 Facultades de Periodismo de universidades latinoamericanas.

En 2001, fue una de las figuras destacadas de México en el Foro de Libertad de Expresión de la SIP, promoviendo leyes de acceso a la información pública en América Latina.

A finales de octubre, durante la 78 Asamblea General de la SIP celebrada en Madrid, España, Seaton recibió un reconocimiento especial por el 50 aniversario de su primera asamblea en 1972 en Chile. A partir de allí participó en numerosas misiones internacionales por todos los países del hemisferio, defendiendo siempre la libertad de prensa y de expresión allí donde estuviera en peligro. Hace dos semanas participó en su última sesión con el Comité Ejecutivo de la organización.

Como periodista, Seaton creció en una familia de propietarios de medios de comunicación. Empezó su carrera como reportero de The Mercury News, el periódico insignia de Seaton Publications Inc. Le sobreviven sus dos hijos, Ned Seaton, editor de The Mercury, y Jay Seaton, editor de The Grand Junction Sentinel en el estado de Colorado.