Hombre muere apuñalado y sus hijas resultan heridas tras asalto en su casa en NY

Un hombre de 61 años murió y sus dos hijas resultaron con heridas tras ser asaltados en su vivienda en Brooklyn por dos presuntos ladrones. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves.

De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Nueva York, los dos individuos irrumpieron en la casa familiar en 17th Avenue cerca de 82nd Street, en el vecindario Bensonhurst, alrededor de las 6:00 de la mañana y atacaron a puñaladas al hombre y a sus hijas.

Los delincuentes exigían dinero de una supuesta caja fuerte, según dijo la policía de Nueva York.

Uno de los individuos apuñaló hasta la muerte al hombre. Sus hijas, de 19 y 22 años, también fueron apuñaladas durante el asalto. La policía no emitió los nombres de las víctimas.

La menor de las hijas fue llevada al Maimonides Medical Center en estado crítico, mientras que la mayor fue trasladada al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York en condición estable.

La policía informó que en la casa no había una caja fuerte y los ladrones se dieron a la fuga.

El medio estadounidense The New York Post informó que las causas del ataque no estaban claras.

Por el momento, no se han realizado arrestos ni se han identificado sospechosos.