Revelan última ubicación de dominicana desaparecida en Orlando

A 11 días de la desaparición de la dominicana Runny Leidy Medina Pacheco, la policía de Orlando colgó una foto de ella con su última ubicación y la vestimenta que llevaba cuando fue vista, mientras sus familiares en República Dominicana continúan a la espera de información sobre su paradero y su amiga en EE.UU. tiene impedimento de salida del condado.

"En eso estamos, en espera", dijo Ramón Almonte a Diario Libre, el esposo de la dominicana que vive en Santo Domingo y se entera de los detalles a cuenta gotas por las llamadas que recibe de las autoridades dominicanas en Orlando y los investigadores.

La última vez que Medina Pacheco fue vista, aproximadamente a las 11:00 de la noche del 25 de diciembre, llevaba unos jeans azules y una camiseta negra.

Mientras que su última ubicación fue "la cuadra 6200 de Curry Ford Rd (Cadence Crossing Apts)", según señala la policía en el aviso de "persona perdida" colgado en su perfil de Twitter.

MISSING: 40 y/o Runy Leidy Medina-Pacheco. Last seen in the the 6200 block of Curry Ford Rd (Cadence Crossing Apts) on 12/25/22 at approx. 10 PM, wearing blue jeans, black t-shirt. She's 5'5" and 150 lbs with blonde hair, brown eyes. Contact OPD at 321-235-5300 with any info. pic.twitter.com/mEIOQ3N372 — Orlando Police (@OrlandoPolice) January 4, 2023

La amiga de Runny Leidy

La dominicana ingresó a Estados Unidos con una visa de inmigrante para pasar las festividades de Año Nuevo, tenía planificado hospedarse en casa de una amiga, la que, según informó el cónsul de Orlando, fue la misma que puso la denuncia cuando Medina Pacheco no llegó al apartamento la noche de Navidad.

Según ha trascendido, entre las amigas surgió un percance que involucra la pérdida de un dinero, lo que no ha impedido que la señora, hasta el momento no identificada, colabore con las autoridades, según señaló Francisco Holi Matos en conversación con Diario Libre.

Matos explicó que la señora fue interrogada y ha ayudado a la policía en el avance de la investigación, sin embargo, Almonte informó que la mujer cuenta con restricción de salida del condado mientras dure la pesquisa.

"No, todavía no lo han descartado, porque la policía no ha llegado a ese punto. Está esperando a recolectar más información. Pero no puede salir de ninguna parte del condado", explicó Almonte al ser cuestionado sobre la implicación de la amiga en el proceso de investigación sobre la desaparición de su esposa.

Poca información para proteger el proceso

Cuando los familiares de Medina Pacheco en Orlando preguntan sobre los detalles del proceso, la respuesta hasta ahora es la misma: "no pueden adelantar nada para no afectar la investigación", expresó Almonte con pesar.

"No pueden decir nada porque pueden dañar lo que está haciendo la policía", repite Almonte sobre lo escuchado a lo largo de esta terrible espera, y agregó que "la verdad es que hay que darle tiempo".

En el volante de "persona desaparecida", la policía de Orlando describe a Runny Leidy Medina Pacheco como una mujer de cinco pies y cinco pulgadas de alto, un peso de 150 libras, con cabello rubio y ojos marrones, y pide que cualquier persona con información sobre ella se comunique al número 321-235-5300.

Consulado ofrece recompensa El Consulado General de la República Dominicana en Orlando anunció este miércoles una compensación de 1,000 dólares para quien ofrezca información sobre la dominicana desaparecida en esa ciudad de Florida desde el pasado 25 de diciembre.