Entregarán medalla presidencial de EEUU a dominicano que defendió asalto al Capitolio

El presidente de EE.UU. Joe Biden entregará este viernes el segundo premio civil más alto de la nación a Aquilino Gonell, el oficial dominicano que estuvo involucrado en la defensa del asalto al Capitolio durante los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021. El dominicano recibirá la medalla presidencial junto a otros 11 oficiales más.

La Casa Blanca anunció ayer jueves que Biden presentará la Medalla Presidencial de Ciudadanos durante una ceremonia en el Salón Este que marca el segundo aniversario del asalto al Capitolio por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump, cuyo asedio interrumpió la certificación del Congreso de la victoria de Biden. La ceremonia se celebrará a las 2:00 p.m.

En su testimonio ante el comité selecto de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, Aquilino Gonell dijo: “Cuando era niño en la República Dominicana, veía a los Estados Unidos como una tierra de oportunidades y un lugar para mejorar. Yo mismo. Desde ese momento que aterricé en el JFK en 1992, he tratado de perseguir ese objetivo”. El primero en su familia en graduarse de la universidad, se unió al ejército de los EE. UU. después de graduarse y finalmente se convirtió en oficial de policía.

Gonell recibió la Medalla de Oro del Congreso como parte del grupo de agentes del orden público que respondieron al ataque del 6 de enero en el Capitolio. Sufrió múltiples lesiones durante los eventos de ese día, que describió con desgarradores detalles al panel de la Cámara. Al quedarse sin oxígeno en un momento, Gonell temió por su vida. El ataque, dijo, fue "como algo de una batalla medieval", más aterrador que cualquier cosa que haya experimentado en los 545 días que sirvió en Irak.

Tomorrow @POTUS @POTUS will award my colleagues, and a few others with this medal. It’s a bittersweet moment. I rather have my career, my time loss and my friends alive. 2 years in, we come a long way. Still hurt like the day it happened. pic.twitter.com/OpfjsrivND — Staff Sergeant Gonell, Aquilino (@SergeantAqGo) January 5, 2023

“Como inmigrante a los Estados Unidos, estoy especialmente orgulloso de haber defendido la Constitución de los Estados Unidos y nuestra democracia el 6 de enero”, dijo. “Espero que todos en una posición de autoridad en nuestro país tengan el coraje y la convicción de hacer su parte investigando qué sucedió ese terrible día y por qué”.