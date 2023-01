Wikimedia niega tener pruebas de "infiltración" de autoridades sauditas

La fundación Wikimedia, que alberga la enciclopedia en línea Wikipedia, negó el viernes que encontrara pruebas de una "infiltración" de las autoridades de Arabia Saudita para influir en su plataforma, como habían señalado varias oenegés.

Las acusaciones vinieron de las organizaciones SMEX, con base en Beirut, y la estadounidense Democracy for the Arab World Now (DAWN), fundada por el periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul.

En un comunicado conjunto, las oenegés afirmaron el jueves que "el gobierno saudita se infiltró al más alto nivel del equipo" de la enciclopedia participativa en la región, basándose en "fuentes fiables" y en una investigación de la fundación Wikimedia.

No hay tales "conclusiones en nuestra investigación", dijo la casa matriz de Wikipedia en un comunicado.

La fundación, con sede en Estados Unidos, anunció al término de una investigación realizada el año pasado la prohibición en sus plataformas educativas de 16 usuarios "que presentaban conflictos de interés en la edición de proyectos (de páginas) en Wikipedia en la región de Oriente Medio y África del Norte".

"Un número de usuarios con vínculos estrechos con actores externos editaban la plataforma de forma coordinada para avanzar en el objetivo de estas partes", indicó entonces.

Sin embargo, la fundación admitió el viernes que algunos usuarios que "podían ser sauditas" figuraban entre las personas vetadas.

Las autoridades sauditas, contactadas por la AFP, no quisieron hacer comentarios.