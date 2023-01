Tiroteo en un centro comercial de Alabama deja dos muertos y varios heridos

Al menos dos muertos y múltiples heridos dejó un tiroteo en un centro comercial en Alabama, Estados Unidos, la madrugada de este domingo, informó la oficina del sheriff de Madison, (MCSO, siglas en inglés).

Los agentes de la policía respondieron a una llamada de disparos en el área de Mastin Drive y la autopista 72, próximo a Huntsville, alrededor de las 12:30 de la madrugada de este domingo, según informó la oficina del alguacil.

#Breaking

At approximately 12:30 AM we received a 911 emergency call of shots fired in the area of 198 Mastin Drive and US Highway 72. MCSO units responded to a “strip mall” establishment, the scene where two deceased female subjects were located. — Madison Sheriff AL (@mcsosheriffAL) January 8, 2023

"Las unidades de MCSO respondieron a un establecimiento de 'centro comercial', la escena donde se ubicaron dos sujetos femeninos fallecidos", informó la oficina en la red social.

De acuerdo con el comunicado, además de las dos víctimas mortales había otro gran número de personas con heridas de balas, las cuales fueron transportadas al Hospital Huntsville.

"Numerosas víctimas fueron transportadas al Hospital Huntsville, que actualmente están siendo tratadas por lesiones consistentes con disparos", indica el comunicado.

El portavoz de la oficina del alguacil, Brent Patterson, dijo que la policía busca a un sospechoso con la ayuda de otras agencias.

Este tiroteo en Alabama se produce luego de que una maestra de Virginia resultara gravemente herida al recibir un disparo de mano de un estudiante de apenas seis años de edad.

Este domingo se informó que la condición de la maestra está mejorando.

La situación del niño es algo inusual, ya que la ley de Virginia impide que niños de seis años sean enjuiciados como adultos, además, es demasiado pequeño para ser puesto bajo custodia del Departamento de Justicia Juvenil, en caso de ser hallado culpable.