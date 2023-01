Policía de NY busca hombre que robó más de U$ 30,000 de varios locales en dos semanas

La policía de Nueva York informó este martes que busca a un hombre acusado de entrar por la fuerza en varios restaurantes y locales de Brooklyn desde el 20 de diciembre de 2022 al 5 de enero y robar una cantidad superior a los 30,000 dólares.

"Se busca por patrón de Robo: ¿Lo reconoce? En ocho ocasiones diferentes, entre el 20 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, el sospechoso ingresó a la fuerza a varios lugares en Brooklyn y sacó dinero en efectivo", publicó el Departaemnto de Policía de NY (NYDP, en inglés) en Twitter junto a un video del individuo.

WANTED for a BURGLARY PATTERN: Recognize him? On eight different occasions, between 12/20/22 - 1/5/23, the suspect forcibly entered several locations in Brooklyn & removed cash. Have any info? Call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/G68hdPD0JZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 10, 2023

En dicho video el sospechoso fue filmado en uno de los locales en los que ingresó con la intención de robar. En ese momento, un hombre con gafas, una sudadera de Champions y desconcertado mira directamente hacia la cámara de seguridad el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con los medios estadounidenses, la ola de robos del hombre inició el 20 de diciembre en Ainslie, un restaurante italiano en la calle del mismo nombre, cerca de Keap Street, allí el individuo ingresó por la azotea y se llevó 10,654 dólares, según los agentes.

El sospechoso arremetió una vez más el 26 de diciembre, esta vez en The Richardson Bar en Graham Avenue a donde ingresó desde la puerta del sótano, cerca de las 4:00 de la madrugada, pero no logró llevarse un botín. Lo que conseguió 40 minutos después cuando ingresó en St. Mazie en Grand Street, aquí consiguió llevarse 2,000 dólares de una caja fuerte antes de fugarse, según la acusación que le hace la policía.

Cuatro días más tarde, el 30 de diciembre, el hombre entró en Jajaja Mexicana aproximadamente a las 5:00 de la madrugada y cargó con 1,915 dólares del restaurante ubicado en Kent Avenue, cerca de North 7th Street.

Unos 30 minutos después, el sujeto se encontraba en Teddy´s Bar and Grill en Berru Street, cerca de North 8th Street, también ingresó por el sótano y no puedo llevarse nada, indicó el Diario NY.

En un tercer intento, el hombre ingresó en el restaurante Cozy Royale en Humboldt Street, lugar donde fue capturado por la cámara de seguridad que llegó hasta la policía y del cual tampoco pudo llevarse nada, dijeron los agentes.

El ladrón retomó los robos el pasado 4 de enero, cuando entró en el bar de cócteles Deux Chats también por la puerta del sótano a las 2:40 de la madrugada y en el que logró recaudar 5,500 de una caja fuerte, según informaciones de la policía.

Casi a la misma hora del día siguiente, los oficiales indicaron que el sospechoso ingresó por la puerta principal de 12 Chairs Café, un restaurante israelí en Whythe Avenue del que logró escapar con la suma de 10,000 dólares.