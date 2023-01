Niña de 12 años apuñaló hasta la muerte a su hermano de 9 en Oklahoma

Una niña de 12 años mató a su hermano de 9, en el segundo homicidio de este 2023 para la ciudad estadounidense de Tulsa, Oklahoma.

De acuerdo con lo informado por la policía, la adolescente habría apuñalado a su hermano hasta matarlo el viernes pasado mientras su padre dormía en la habitación del piso superior.

La División de Riverside de la Policía de Tulsa recibió una llamada de emergencia relacionada a un apuñalamiento a las 11:43 de la noche en la cuadra 1000 de 64th Place South en la parte sur de la ciudad, según un comunicado de las autoridades al que tuvo acceso ABC News.

“Los oficiales se enteraron de que el padre de los niños estaba durmiendo arriba cuando la hija de 12 años despertó al padre y dijo que había apuñalado a su hermano de 9 años”, dijo el Departamento de Policía de Tulsa.

Al llegar a la residencia, los paramédicos y bomberos de la ciudad realizaron reanimación a la víctima, que "fue trasladada de urgencia al hospital y llevada a cirugía", pero " desafortunadamente sucumbió a las heridas después de las 2:30 a.m.", informó la policía.

“Todos los homicidios son trágicos, pero el segundo homicidio de 2023 en Tulsa muestra un problema social definitivo”, dijo del Departamento de Policía de Tulsa, Wndell Franklin. “La pregunta es, ¿cómo aborda la sociedad a un niño que mata a otro niño?” dijo Franklin al anunciar el trágico suceso en las redes sociales.

All homicides are tragic, but the 2nd homicide of 2023 in Tulsa shows a definitive societal problem. The question is, how does society address a child killing another child? pic.twitter.com/EsXMp6RsFa — Tulsa Police Department Chief Franklin (@TPD_Franklin) January 6, 2023

La adolescente fue detenida y se encuentra recluida en el Family Center for Juvenile Justice, dijo la policía.

La motivación del apuñalamiento no está clara, pero la Unidad de Crisis Infantil de la Policía de Tulsa está a cargo de la investigación.

Casos que escapan a la justicia

La ley de Oklahoma dice que, aunque se presenten cargos contra la niña, cualquier menor de 13 años no puede ser procesado como adulto por acusaciones de delito grave de homicidio o asesinato.

Este es el segundo caso en el que las autoridades no saben como proceder cuando el agresor es un infante, el primer caso ocurrió la semana pasada en Virginia, cuando un niño de apenas 6 años hirió con una pistola a su maestra en la escuela.

En este caso, la ley de Virginia juzga a un menor como adulto a partir de los 14 años. Un niño de 6 años es además demasiado joven para ser puesto bajo la custodia del Departamento de Justicia Juvenil si es declarado culpable. Además, una doctrina legal conocida como “defensa de la infancia” sostiene que los niños menores de 7 años no pueden ser procesados por un delito, porque son tan jóvenes que se les considera incapaces de tener una intención criminal.