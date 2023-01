Una comedia estadounidense protagonizada por Anne Hathaway abrirá la Berlinale

El filme "She Came to Me", una comedia romántica estadounidense protagonizada por Anne Hathaway y Tahar Rahim, abrirá el festival de Berlín el mes que viene, anunciaron el miércoles los organizadores.

El filme, dirigido por Rebecca Miller, será proyectado en la inauguración de 73ª Berlinale, el 16 de febrero.

La ficción, ubicada en Nueva York, es una "comedia deliciosa sobre el amor en todas sus formas", según los organizadores.

En el elenco, además de la estadounidense Anne Hathaway y el francés Tahar Rahim, figuran Peter Dinklage, uno de los actores principales de "Juego de tronos", y Marisa Tomei, que ha participado últimamente en varias producciones del universo Marvel.

"Estamos muy contentos de abrir esta edición del festival con una comedia irresistible sobre los conflictos del día a día en la sociedad occidental", declararon los directores del certamen alemán, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, en un comunicado. Es una "oda mágica a la libertad de expresión", añadieron.

La Berlinale, organizada del 16 al 26 febrero, estará presidida por la actriz y directora estadounidense Kristen Stewart, y tendrá al cineasta Steven Spielberg como invitado de honor.