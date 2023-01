Reportan retrasos en el AILA tras fallo técnico en aeropuertos de EEUU

Pese a la paralización masiva de vuelos en Estados Unidos provocado por un fallo informático, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, AILA, no se reportaron cancelaciones, no obstante, varios vuelos presentaron retrasos. La información fue ofrecida a Diario Libre por Luis López, director de comunicaciones de Aeropuertos Siglo XXI, Aerodom, quien indicó que dichos retrasos no fueron significativos.

El portal Flightaware reporta dos vuelos retrasados desde el AILA hacia NY, y uno hacia el Aeropuerto de Newark en Nueva Jersey. Mientras que no se registran retrasos hacia SJU, el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. Mientras que EE.UU. informó que el tráfico aéreo ya fue reestablecido, todavía se siguen reportando miles de cancelaciones dentro del territorio estadounidense.

La mañana de este miércoles, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) ordenó que todos los vuelos en Estados Unidos retrasaran las salidas hasta las 9 a.m., hora del este, aunque las aerolíneas dijeron que estaban al tanto de la situación y que ya habían comenzado a aterrizar los vuelos.

En un mensaje publicado en Twitter, la FAA indicó que "las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en EE.UU. tras una avería nocturna del Sistema de Notificación de Misiones Aéreas que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de los vuelos".

Agregó que continúa investigando la causa del problema inicial.

Dicho sistema es un procedimiento que proporciona información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo y advierte en tiempo real sobre un estado anormal en el sistema aeroespacial estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, de la avería en el sistema de control del espacio aéreo, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un tuit.

"No hay ninguna prueba de un ciberataque en este momento", indicó Jean-Pierre, quien agregó que Biden ha ordenado una investigación completa para averiguar las causas.