Este fue el currículum lleno de mentiras que presentó el congresista de NY para ganar las elecciones

Una copia del currículum presentado por el congresista republicano George Santos en 2020, cuando intentaba conseguir un escaño en la Cámara de Representantes de un suburbio de Nueva York, salió por primera vez a la luz este jueves de la mano del New York Times, periódico estadounidense que ha liderado la investigación sobre las mentiras que ha dicho el político de 34 años.

En ese momento, el comité del Partido Republicano del Condado de Nassau, le envió un cuestionario de investigación estándar, además de ver sus calificaciones.

Aunque no pudo tener acceso a una copia de dicho cuestionario, The Times logró publicar el resumen sobre la vida escolar y la esperiencia laboral de Santos, documento calificado de "impresionante" por el medio.

En el documento de dos páginas, el republicano afirmó haberse graduado en el 1 por ciento superior de su clase en Baruch College, dijo haber obtenido un MBA en la Universidad de Nueva York y que consiguió aumentar, en más del doble, los ingresos de Goldman Sachs, en el que dijo haber trabajado como gerente de proyectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/12/tabla-curriculumgs1-b784a13c.png (EL CURRÍCULUM CON EL QUE GEORGE SANTOS INGRESÓ AL PARTIDO REPUBLICANO EN 2020.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/12/texto-curriculumgs2-d374a8c6.png https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/12/texto-tabla-2c9e365e.png

The Times acusa a los republicanos de Nassau de no haber corroborado informaciones que ofreción Santos y aceptarlo por no tener otro candidato interesado en la contiend: "cometieron un error crítico", repetido en 2022 cuando lo apoyaron hasta alcanzar el escaño en la Cámara Baja de EEUU, puesto al que no tiene intenciones de renunciar pese al escándalo.

El congresista rechazó rápidamente los pedidos de su renuncia y prometió en Twitter el miércoles que continuaría sirviendo a pesar de una serie de revelaciones dañinas que comenzaron con una investigación del Times el mes pasado.

Lo que dice el currículum

El documento, presentado en enero de 2020, dice que Santos se graduó summa cum laude con un GPA (promedio de calificaciones) de 3.89 en Baruch College en 2010, además, en 2013 el político habría logrado la Maestría en Administración de Empresas con un impresionante puntaje de 710 en el GMAT.

El diario asegura que ninguno de estos títulos es real.

Su experiencia laboral también fue "embellecida" por las mentiras que dijo Santos. Aseguró que trabajó como administrador asociado en activos en Citigroup desde febrero de 2011 hasta enero de 2014, entre sus responsabilidades tan variadas como "educación del consumidor sobre nuevas oportunidades" y "orientación de inversión sobre la base de LP".

Además de afirmar que duplicó los ingresos en GoldmanSachs en los siete meses que trabajó allí en 2017, dijo que desarrolló una nueva estrategia de ventas "para el departamento".

De acuerdo con el medio estadounidense, ambas compañías le han informado que no tienen constancia de que Santos haya sido su empleador alguna vez, además en el momento en que afirmaba que estaba trabajando en Citi, en realidad trabajaba para Dish Network como agente de servicio al cliente .

No todo fue mentira

El congresista republicano sí trabajó en MetGlobal, una empresa de tecnología hotelera con sede en Turquía, tal y como se indica en su hoja de vida, además, en el momento en el que presentó su currículum hay evidencia de que efectivamente era empleado en LinkBridge Investors, una empresa que dice que conecta a los inversores con los administradores de fondos, explicó The Times.

Lo que no el diario no ha podido verirficar es la afirmación de que ayudara a LinkBridge Investors a triplicar sus ventas en seis meses y aumentar sus ingresos 24 veces.

El primer republicano abiertamente gay en llegar al Congreso de EEUU ha sido acusado de mentir sobre su familia, su religión, sus estudios, su carrera y hasta su militancia animalista, tras haber contrastado cada una de sus afirmaciones, además, enfrenta una investigación tanto por autoridades federales como locales.

Un tribunal de Brasil también amenazó con reabrir un caso contra el republicano, cuyos padres son brasileños, que lo involucra con el robo de una chequera y el que se había cerrado por no lograr dar con su ubicación.