Presentarán filme “The Dominican Dream” que narra la vida de un dominicano en la NBA

La historia de Felipe López, el dominicano que fue considerado el “próximo Michael Jordan” tras su paso por la NBA será presentada en el Festival de Cine Dominicano de Funglode que iniciará el próximo 22 de enero. Los detalles de la fecha y la hora de cuándo se presentará el filme todavía están por confirmarse y las entradas son completamente gratis.

El filme lleva por nombre “The Dominican Dream”, y en este se presentará la increíble trayectoria del jugador de básquetbol profesional retirado, Felipe López, el cual asistirá a la presentación de la película, producida por el 11 veces ganador del premio Emmy, el cineasta Jonathan Hock quien también estará en el país junto a López.

Felipe López, se convirtió en el jugador de básquetbol de secundaria mejor calificado de todo Estados Unidos. Llegaría a lo más alto que uno pueda imaginarse en su carrera, para luego comenzar una caída estrepitosa hasta tocar fondo, solo para volver a levantarse. Acogido como un héroe inmigrante, luego considerado un gran fracaso estadounidense, López finalmente encontraría la felicidad no como jugador de básquetbol, sino como el hombre que siempre estuvo destinado a ser.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/un-hombre-con-los-brazos-abiertos-a450b260.jpg

“Lo que me atrajo a la historia de Felipe López y su familia es que es una historia de éxito disfrazada de fracaso y decepción, comentó el director Jonathan Hock. “Es el cuento clásico de un inmigrante estadounidense que muestra eso (incluso si eres aclamado como ‘El Michael Jordan dominicano’ y tu fotografía como superhéroe aparece en la portada de Sports Illustrated) el verdadero éxito en la vida va mucho más allá de ser el mejor jugador en un deporte”, expresó Hock.

La película, que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York ahora llega a la República Dominicana de la mano de ESPN Films.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/un-jugador-de-baloncesto-db4e55a0.jpg

“La historia de Felipe es una mirada fascinante a los altibajos que sobrevienen al alcanzar el estrellato”, expresó Libby Geist, vicepresidenta y productora ejecutiva de ESPN Films. “Es una historia grandiosa para contar, pero que raras veces vemos. Jonathan tuvo la oportunidad de indagar a fondo, alcanzando niveles de vulnerabilidad y honestidad sin precedentes sobre la lucha por alcanzar el éxito, y estamos muy contentos de poder compartir esta historia con nuestra audiencia”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/un-jugador-de-basketball-c1c9ebac.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/un-jugador-de-basketball-c1c9ebac.jpg

Acerca de ESPN Films

ESPN Films ha sido un líder en la industria del cine documental desde su inicio en marzo de 2008 y ha producido más de 100 documentales que han presentado algunas de las historias más fascinantes del deporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/logotipo-dominicandream-94566c55.jpg

La alta calidad del material narrativo, destacado por la serie 30 for 30 ganadora de los premios Peabody y Emmy y el documental O.J.: Made in America, galardonado con un premio Óscar de la Academia, ha llevado a una audiencia récord y ha sido objeto de múltiples premios y elogios de la crítica. Otros proyectos de ESPN Films a lo largo de los años han incluido 30 for 30 Shorts, Nine for IX y la serie SEC Storied.