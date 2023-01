Hallan una "preocupante" nueva cepa de gonorrea en dos individuos en Massachusetts

De acuerdo con la OMS, la gonorrea es la segunda ITS causada por bacterias más frecuente en todo el mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Los funcionarios de salud en Estados Unidos anunciaron este jueves el hallazgo de una "preocupante" nueva cepa de gonorrea en dos residentes de Massachusetts.

La preocupación de las autoridades radica en que la nueva cepa mostró una respuesta reducida a varios antibióticos en uno de los individuos y marcadores genéticos que indican una respuesta similar en el otro, según reza el informe del Departamento de Salud de Massachusetts.

Esta es la primera vez que se identifica la resistencia o la reducción de la respuesta a cinco tipos de antibióticos de uso común en la gonorrea en Estados Unidos, indicaron los funcionarios.

Te puede interesar Janssen cancela el estudio de vacuna contra el VIH en la última etapa

De acuerdo con el medio estadounidense, ambos pacientes se curaron con éxito con ceftriaxona, el antibiótico recomendado para el tratamiento de la enfermedad. Los funcionarios aclararon que no han identificado una conexión entre los dos casos.

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) que se transmite por vía vaginal, anal u oral y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la segunda ITS causada por bacterias más frecuente en todo el mundo y, de no tratarse, puede acarrear graves problemas de salud.

Además, la organización señala que la gonorrea es la ITS más resistente a los antibióticos y advierte que "es posible que la infección gonorreica acabe siendo no tratable".