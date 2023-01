Este miércoles NY podría romper su racha de casi 11 meses sin nieve

Tormenta invernal podría lanzar hasta 18 pulgadas de nieve en partes de Vermont, New Hampshire y Maine. ( FUENTE EXTERNA )

Este miércoles la ciudad de Nueva York podría romper su racha de casi 11 meses sin recibir una considerable cantidad de nieve, la que sería la segunda racha más larga de la Gran Manzana sin una nevada desde que se tienen registros meteorológicos.

La última vez que Nueva York recibió nieve medible fue el 9 de marzo de 2022, cuando cayeron 0.4 pulgadas. Lo que coloca este invierno en el segundo lugar con una racha de 321 días sin nevar, detrás del récord de 332 días que se estableció en 2020, según FOX Forecast Center.

La sequía de nieve, sin embargo, puede llegar a su fin este miércoles cuando una fenómeno que amenaza con severas tormentas eléctricas y tornados al sur, se transforme en una tormenta invernal que golpeará el noroeste del país y podría lanzar hasta 18 pulgadas de nieve en partes de Vermont, New Hampshire y Maine.

De acuerdo con FOX Forecast Center, Nueva York podría recibir entre una capa de polvo y una pulgada de nieve durante dicha tormenta.

De acuerdo con una explicación del New York Post, la fina capa de nieve podría ser suficiente para reiniciar el conteo de la cantidad de días sin nevada de Nueva York. La nieve medible, según el diario, se define como una acumulación de al menos 0.1 pulgadas, es decir, si los primeros copos no alcanzan 0.1 pulgadas en el Central Park, la nevada del miércoles no se consideraría la primera tras los 321 días y la racha continuará.

Las nevadas de finales de temporada no son desconocidas en Nueva York. Algunas incluso han paralizado la Gran Manzana en años anteriores, señaló The Post.