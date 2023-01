Documentos clasificados de Pence incluían material informativo sobre visitas al extranjero

Los aproximadamente 12 documentos clasificados que se encontraron en la residencia del exvicepresidente de Estados Unido Mike Pence en Indiana incluyen materiales conocidos como "memorandos informativos", que sirven para preparar a los altos funcionarios para los viajes que realizan al extranjero, según informó CNN este miércoles.

De acuerdo con la fuente del medio estadounidense, estos documentos pudieron servir para preparar a Pence sobre reuniones en el extranjero durante su función como vicepresidente de Donald Trump (2016-2020) y es posible que se hayan pasado por alto durante el proceso de empaque, ya que se encontraban en viejas carpetas de viaje.

De acuerdo con el medio, los documentos clasificados no hubieran sido visibles al menos, que una persona interesada buscara en la carpeta hoja por hoja.

Además, resaltó que no es inusual o raro que los mandatarios y los segundos al mando se les entregue una carpeta informativa en cada viaje que realicen, ya que estos "memorandos informativos" incluyen datos biográficos básicos sobre los líderes extranjeros con los que los presidentes y vicepresidentes de EEUU sostienen reuniones, aunque en ocasiones también pueden contener información más delicada.

Los documentos clasificados en la residencia de Pence fueron entregados por su abogado, Greg Jacob, quien informó a la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés, el lugar apropiado para tal material) sobre "una pequeña cantidad de documentos marcados como 'confidenciales' en cajas y llevados por inadvertencia a la casa del exvicepresidente al final de la administración anterior".

El FBI se encuentra trabajando con las agencias de inteligencia de EEUU para evaluar dichos documentos, este proceso implica determinar que tan reciente es la información, su nivel de clasificación y los riesgos potenciales de tener el material almacenado en un lugar no autorizado, dijo un funcionario a CNN.

Nada inusual

Según las fuentes consultadas por el medio estadounidense, dentro de los archivos clasificados obtenidos de la residencia de Pence no había nada particularmente inusual y señaló que las marcas de confidencialidad están en el "nivel inferior", es decir, no se mencionaron documentos con marcas SCI o SAP, que, según explicó, corresponden a designaciones para materiales con información más sensible.

En el caso de los documentos confiscados al presidente Joe Biden, CNN informó que incluían documentos marcados como "ultrasecretos" con una designación de SCI.

En el caso de Trump, el FBI incluyó 18 documentos marcados como ultrasecretos, 54 documentos marcados como secretos y 31 como confidenciales, según datos judiciales. Entre ellos había documentos con marcas de SCI.

Fiscales especiales

En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.



Otra ley, sobre espionaje, prohíbe mantener documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados e inseguros.



En el caso de Biden la Casa Blanca tardó en reaccionar y lo hizo una vez publicado por los medios de comunicación. Acabó reconociendo que se hallaron documentos en una de sus antiguas oficinas en Washington y en su casa familiar en Wilmington (Delaware, este).



Una situación delicada para los demócratas, quienes no dudaron en criticar a Donald Trump, objeto de una investigación judicial por haberse quedado con cajas enteras de documentos cuando salió de Washington en 2021.



Para recuperarlos, la policía federal realizó hace unos meses un espectacular allanamiento en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.



Para acallar las sospechas de parcialidad, el Departamento de Justicia pidió el 13 de enero a un fiscal especial independiente que investigue los documentos de Joe Biden, como hizo en noviembre con Donald Trump.

