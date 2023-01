Un muerto en un incendio en edificio departamental de Chicago

Una persona murió y otras ocho fueron trasladadas a hospitales el miércoles debido a un incendio en un edificio de departamentos en el llamado South Side de Chicago, donde los bomberos luchaban con llamas que subían de un piso a otro mientras nevaba, informaron las autoridades.

Las ocho personas que fueron trasladadas a hospitales estaban en condición estable la tarde del miércoles, informó la comisionada de bomberos de Chicago Annette Nance-Holt. Un bombero tenía una lesión menor, agregó.

With elevators out and long lead to standpipes crews could not outrun the vertical spread of this high rise fire 4850 Lakepark. pic.twitter.com/jGNM9SVcnL — Chicago Fire Media (@CFDMedia) January 25, 2023 "} {"txtScript":""}

Sophia King, la concejal del área, dijo que la persona que murió fue encontrada en el departamento en donde se cree que comenzó el incendio. Las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la persona fallecida.

En un video del exterior del edificio situado en el vecindario Kenwood, se ven llamas en varios pisos antes de que los bomberos las controlaran. El daño era visible desde la calle, como ventanas hechas añicos y una fachada ennegrecida.

El Departamento de Bomberos de Chicago señaló que el incendio inicialmente se reportó alrededor de las 10 de la mañana y para las 12:30 de la tarde estaba bajo control. Nance-Holt dijo que más de 300 bomberos y trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas asistieron al lugar. La causa del incendio todavía está siendo investigada.

Agregó que el incendio comenzó en el piso 15 y subió a la planta 24, pasando de un piso a otro mientras los bomberos corrían para adelantarse a las llamas.