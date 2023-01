Hombre se lanza a las vías del metro de NY para salvar a un pasajero que se había caído

Un hombre no dudó y se lanzó a los rieles del subway de Manhattan para rescatar a otro que se había caído a las vías del tren, evitando así otra tragedia en este masivo medio de transporte de Estados Unidos.

Marc Hernández es el nombre del héroe que arriesgó su integridad para salvar la vida de otro usuario del tren en la estación 125th Street en Harlem, en la mañana del pasado 20 de enero.

Hernández con la ayuda de otros pasajeros logró poner a salvo a la víctima no identificada, a segundos de que pasara el tren.

“Cuando vi que dos personas intentaban, pero no lo sacaban, no lo pensé y me lancé porque no tengo la conciencia para ver a alguien morir así”, comentó el hombre de 31 años.

“Lo haría por cualquiera y espero que alguien lo haga por mí”, añadió.

Policía pudo detener el tren

Los hechos quedaron captados en videos que grabaron otros usuarios y que fueron compartidos en las redes sociales.

Dicho video muestra a un agente policial que se limita a utilizar una lámpara para alertar al conductor del tren, sin embargo, el Departamento de Policía de Nueva York aseguró que los oficiales tienen la capacidad de detener los vagones si ven que hay una situación peligrosa.

“Los oficiales de tránsito tienen la capacidad de detener o disminuir la velocidad de los trenes que llegan y de desconectar la energía en partes del sistema cuando sea necesario”, dijo el departamento citado por Univision.

“Una vez que se despejan las vías para las operaciones de emergencia, los agentes o la unidad de servicios de emergencia proceden a sacar los heridos, dependiendo de las lesiones y la movilidad”, explicaron en un comunicado.

El medio estadounidense informó que algunos pasajeros han señalado que los incidentes continúan ocurriendo, a pesar del incremento de policías en las estaciones.

“Antes no había muchos policías en las estaciones de los trenes, pero ahora están con mucha más frecuencia y los crímenes no dejan de suceder”, dijo una usuaria al medio.

Seis muertos en dos meses

La frecuencia con la que personas mueren o resultan heridas por caer o ser arrojadas a las vías del tren en NY es terriblemente alta, en los últimos dos meses al menos seis personas han fallecido, señala Univision.

De acuerdo con el recuento, el lunes pasado un hombre murió luego de ser arrollado por un tren en una estación del subway ubicada en Brooklyn, solo un par de días antes otra persona había muerto después de ser arrojado a las vías del subterráneo entre West 96 Street y Broadway.

El 8 de diciembre un hispano también perdió la vida al caer en los rieles del tren J en la estación Myrtle Avenue.

El 20 de diciembre un hombre y una mujer fueron arrollados por el tren L, en la estación de la 14 Calle y Sexta Avenida.

El 25 de diciembre un hombre murió al ser impactado por un tren en la estación con dirección a Jackson Heights – Roosevelt Avenue, luego de bajar a las vías para recuperar su teléfono.