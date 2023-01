"Todo el mundo quiere tu trabajo", dominicanos hablan de su experiencia en ESPN

Este viernes se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Iberoamericana (Unibe) el panel "Los dominicanos en ESPN", organizado por Diario Libre y con la participación de cinco talentos que llevan en su ADN el sello de quisqueya y que se han ganado un puesto en la reconocida cadena deportiva propiedad de The Walt Disney Company.

En el evento, que estuvo dirigido a estudiantes universitarios que buscan espacios profesionales en carreras relacionadas al periodismo, la producción de contenido y estrategias, el grupo de dominicanos abordó lo difícil del mercado laboral, cómo lograr diferenciarte de la competencia y los elementos necesarios para hacerte con el puesto de tus sueños.

"Todo el mundo quiere tu trabajo", dijo el reportero deportivo Enrique Rojas, al tiempo que exhortaba al grupo de universitarios a educarse, prepararse y adquirir las herramientas necesarias para destacarse entre todos los que buscan obtener el mismo puesto en la carrera por la que están estudiando.

El periodista también habló sobre su "extraña y rara" trayectoria dentro del periodismo, donde las oportunidades le llegaron "al vapor", lo que consideró es lo inusual y que no es el mejor ejemplo para los jóvenes estudiantes. Sin embargo, defendió su paso por varios medios dominicanos y su trabajo como independiente en EEUU cubriendo varios eventos y desastres naturales como lo que le permitió ingresar a ESPN en 2006.

Kati, Kalidia y Santa

Asimismo, Kati Fernández, habló de su experiencia de vivir en Luperón a radicarse desde muy joven en EEUU y luego ingresar en 2019 a ESPN y formar parte de historias que impactan a la comunidad hispana en EEUU, sobre todo a los dominicanos.

Fernández actualmente es la directora de desarrollo e integración de contenido original, ESPN Films

Kalidia Reyes en su intervención explicó cómo luego de terminar la universidad descubrió que la vida no era tan fácil como se la había imaginado y lo difícil que fue conseguir un trabajo en su área. Indica que conoció a ESPN a través de un compañero de trabajo, pero no entró a la primera entrevista. Finalmente pasó a una segunda entrevista, pero el puesto fue ofrecido a una persona que no tenía empleo, y ella se fue con la promesa de que la llamarían cuando surgiera una vacante.

Contó que esto la decepcionó y pensó que no la llamarían. Seis meses después la empresa la contactó y en octubre cumplirá 18 años, "algo bueno he tenido que hacer", dijo entre risas al grupo de estudiantes que participaron en el panel.

Santa Brito, la directora senior de comunicación de ESPN, también estuvo presente en el foro, en el que señaló que ella no tenía claro en que área desempeñarse, pero siempre tuvo como meta hacer algo que impactara a los hispanos, por eso siempre se propuso trabajar en un medio que hablara español. En el 2000 cuando las empresas estadounidenses se interesaron en los latinos por su influencia y poder financiero, ella fue la primera que buscó trabajar en la sección en español de ESPN.

"Yo vi una oportunidad, muy temprano, que esa era una área en la que yo podría tener un impacto", dijo la dominicana.

María Delgado, gerente de producción y operaciones de ESPN, de origen puertorriqueño, también estuvo acompañando al grupo de talentos dominicanos en la cadena deportiva.

Durante la intervención de cada participante se resaltó el trabajo duro, el asumir riesgos, la perseverancia y la preparación, además del talento, como el cóctel para llegar a lo que quieres, incluido llegar a trabajar en una cadena como ESPN.

El panel contó con la asistencia del director del Comité Olímpico, Gary Bautista; la directora ejecutiva de la Liga de Baloncesto, Niurka Herrera; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y el director de comunicaciones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Satosky Terrero. Fue moderado por Dionisio Soldevila, jefe de Redacción de Diario Libre.

El panel se da en el marco de presentación del film "The Dominican Dream", un documental biográfico sobre el exbaloncestista de origen dominicano, Luis Felipe López, traído al país por iniciativa de Fernández, y el cual será proyectado el 29 de enero en el Festival de Cine de Funglode en Santo Domingo.

López también estuvo presente en el evento, el cual culminó con una amena conversación entre el exjugador de la NBA y Enrique Rojas.