Canadá, el destino para migrar de los profesionales dominicanos

A pesar de la múltiple y variada oferta migratoria que ofrece Canadá y cada una de sus provincias, la mayoría de los dominicanos llegan al país norteamericano con una visa de estudios, un permiso de trabajo o terminan cambiándose a uno de estos programas si al que aplicaron no les resulta una buena opción.

Este último fue el caso de Mariela Morales, una dominicana de 42 años y licenciada en Administración de Empresas que en 2014 decidió dejarlo todo e irse a Canadá con el objetivo de establecer un negocio. Pero cuando llegaron, ella, su esposo y su pequeño hijo, se dieron cuenta que el proceso sería "cuesta arriba".

En ese momento decidieron cambiar el programa de visa de inversionista; Mariela estudiaría un postgrado, mientras que su esposo recibió un permiso de trabajo, que duraban más o menos el mismo tiempo.

“Inicialmente veníamos con una visa de inversionistas, pero cuando llegamos aquí el asesor que nos tocó, nos dio la idea de que no teníamos obligatoriamente que hacer ese proceso si queríamos ahorrarnos el dinero de poner un negocio, que mejor hiciéramos el proceso vía estudios, entonces yo cambié el programa a estudiante”, explica Morales.

Con ambos permisos se quedaban en la ciudad de Saskatoon, en la provincia Saskatchewan por un año y medio de manera legal.

Decidieron quedarse en el lugar porque en ese momento les ofrecía “mucha apertura y facilidades”, sobre todo porque los costos de vivienda y alimentación eran más baratos, explica Mariela a Diario Libre. En esta provincia recibieron su residencia permanente luego de cumplir con los requerimientos y más tarde, cuando cumplieron los requisitos federales, solicitaron la ciudadanía canadiense.

Aplicar para una visa

Para aplicar a un programa migratorio de Canadá con solo leer la información disponible en su sitio web sería suficiente para que cada interesado realice el proceso sin ayuda de un asesor, sin embargo, hay quienes recomiendan la ayuda de uno para aplicar al programa al que el perfil del solicitante se adapte o en todo caso como una manera de ir a lo seguro.

Dentro de este último grupo se encuentra a quien llamaremos Ricardo, un dominicano de 38 años que quiso guardar su verdadero nombre, pero que en 2019 también decidió dejar todo en la República Dominicana y se marchó con su esposa para vivir "una aventura" y cuya experiencia está próxima a cumplir los cuatro años.

Abogado de profesión, casado con una contadora especializada en tributación y con cierta estabilidad económica en el país; la pareja investigó, habló con conocidos y se dio cuenta que cumplían con los perfiles para los programas que ofrece Canadá.

La idea surgió, explicó Ricardo, en un viaje de paseo a EE.UU. en 2017. En 2018 estaban ya en el proceso y en 2019 habían comprado un vuelo para estudiar un posgrado, en el caso de su esposa, y él fue beneficiado con un permiso de trabajo.

Los motivos de Mariela y Ricardo para marcharse del país fueron diferentes, la forma en el que arribaron también fue distinta, sin embargo, ellos junto a sus parejas, representan a un gran grupo de profesionales que se marchan del país para explotar su potencial intelectual y formar parte de la fuerza laboral en Canadá, arriesgando, en muchos casos, la estabilidad que tienen en República Dominicana para iniciar desde cero allá.

Cuáles visas ofrece Canadá De acuerdo con la abogada Maciel Morales, hay múltiples programas de inmigración en Canadá dependiendo del país desde donde te desplaces y los acuerdos bilaterales existentes entre los países involucrados, pero los visados más comunes son:

De negocios y turista para ingresar de manera legal por un periodo de hasta 6 meses.

El proceso de visado conocido como el "working holiday", el cual permite que candidatos jóvenes puedan entrar a Canadá por períodos de hasta 12 meses para buscar empleo y emigrar, según explicó Morales.

El "express entry" que es el programa federal que permite que personas cualificadas puedan publicar sus perfiles profesionales y obtener un permiso de trabajo y residencia canadiense.

Las visas vinculadas a familiares canadienses como cónyuges o parejas.

“Vendimos nuestras propiedades. Vendimos nuestro negocio. Renunciamos a los trabajos que teníamos allá”, señala Mariela al reconocer los sacrificios que hicieron para establecerse en Canadá definitivamente.

Fuga de cerebros

Esta migración, llamada "fuga de cerebros”, se daba ya desde el 2016. El estudio “Notes on People of Dominican Ancestry in Canada” alertaba de que los migrantes dominicanos en Canadá eran el grupo étnico más cualificado con apenas 16,720 personas, lo que lo hacía el sexto grupo de migrantes más numeroso detrás de los mexicanos, colombianos, salvadoreños, chilenos y cubanos.

Según el censo de 2021 disponible en el portal de estadística, los dominicanos en Canadá alcanzan los 15,635.

En el plano profesional, Mariela aseguró que cada dominicano que conoce “está trabajando en su área de estudio y está estable”, lo que también es respaldado por Ricardo, quien aseguró que muchos de los que conoce trabajan en lo que han estudiado.

En su grupo de conocidos, Mariela informa que, además de los profesionales que ya trabajan en su área, también están los que se inscriben en programas para convertirse en asesores migratorios y otros viven en Canadá y trabajan de forma remota para los Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre si la vida en Canadá es más fácil para el profesional que en República Dominicana, Mariela respondió que “eso depende, pero sí, en mi caso sí”, aseguró la mujer.

“Es doloroso. No es fácil”, pero es buena, recalcó sobre la vida en Canadá.

Lo mismo piensa Ricardo, quien no dudaría en volver a tomar la decisión de vivir en Canadá y aunque tiene planes de retornar al país, sopesa la idea de ingresar a un bufete de abogados o incluso llegar a recibirse como abogado en Canadá.

“Todo el que tenga la oportunidad de vivir esta experiencia, que lo haga”, es la invitación que lanza Ricardo.

Perfil del "mejor postulante" para visa de turista La abogada Maciel Morales señala que "las personas con antigüedad laboral, ya sea trabajando en alguna empresa o emprendiendo algún negocio propio rentable. Con récord migratorio, es decir, que hayan viajado a otros países legalmente volviendo a la República Dominicana. Candidatos con familiares en RD y con buen movimiento de cuenta que demuestre capacidad para costear los gastos de viaje", son el mejor candidato para obtener el visado por el Gobierno de Canadá.



Una comunidad que crece

Cuando Mariela llegó con su familia a Saskatoon en 2014, una de las cosas que recuerda es la reducida cantidad de migrantes latinos, incluyendo de compatriotas; esto junto al frío, a lo remoto del pueblo y la sensación de dejarlo todo contribuyó a que el proceso de adaptación desde la perspectiva de Mariela fuera un poco más difícil.

En el caso de Ricardo, el proceso de adaptación no fue tan traumático, desde aquí se puso en contacto con alguien que les habló de un grupo de WhatsApp de la comunidad dominicana en Winnipeg, a través del cual concretizaron el alquiler del que sería su hogar y uno de los miembros propuso recoger del aeropuerto a la pareja a su llegada a Canadá.

"Todo el que tenga la oportunidad de vivir esta experiencia, que lo haga ""Ricardo"Abogado dominicano residente en Winnipeg, Manitoba “

Esta diferencia de realidades con aproximadamente cinco años de diferencia nos hace suponer que la comunidad de dominicanos en el país norteamericano ha ido en crecimiento, y ha pasado de unos cuantos a convertirse en un frente unido, organizado y con un propósito: servir de canal de integración para los recién llegados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/31/grafico-dondevivenlosdominicanosencanada-796c6bda.png Quebec, Ontario, Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Escocia y Saskatchewan son las provincias donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos residentes en Canadá. (JONATHAN FLORES TOMADO DE HTTPS://WWW.STATCAN.GC.CA)

“Es hermoso”, calificó Ricardo la relación entre los miembros de la comunidad de dominicanos en Winnipeg, de los que también resaltó su solidaridad.

“Quizás el primer dominicano que llegó acá, alguien le extendió la mano y entonces esa persona fue pasando la antorcha”, explica Ricardo entre risas.

Saskatchewan y Manitoba, las provincias donde se encuentran Saskatoon y Winnipeg respectivamente, se encuentran en el centro de Canadá y comparten frontera, además de un largo invierno, sin embargo, Manitoba es una de las provincias enlas que los dominicanos eligen establecerse, unas veces por la cercanía con sus raíces y otras por la proximidad con EEUU, explica Mariela.

El cambio en la forma de vida puede resultar frustrante para algunos dominicanos que deciden irse a vivir a Canadá, reflexionó la dominicana que, tras tres años de residir, estudiar y trabajar en Saskatoon fijó su residencia en Ontario. Una vez “te adaptas, ya es diferente”, recalcó.

En tanto, Ricardo durante el tiempo que lleva viviendo en Winnipeg aseguró que “la comunidad dominicana ha ido creciendo” en dicha provincia.

De acuerdo con las estadísticas de Canadá actualizada a octubre 2022, la cantidad de migrantes dominicanos en el país es 16,360, de ellos, 3,455 ingresaron al país entre el 2016 y el 2021.

Quebec es la provincia con mayor concentración de dominicanos con 6,230 residentes a octubre de 2022, siendo Montréal la ciudad con una comunidad mayor de dominicanos con 5,320. Seguida de Ontario, en la que viven unos 5,485 dominicanos, de ellos, 3,840 están radicados en Toronto.

Alberta, como provincia, es el tercer destino para los migrantes dominicanos que para octubre 2022 acumulaba 725 criollos; le sigue Columbia Británica con 480; Manitoba con 145; Nova Scotia con 105 y, finalmente, Saskatchewan con 95 dominicanos.

Dinero e idioma

Para los dominicanos que han migrado a Canadá, así como para diferentes asesores de migración consultados por Diario Libre, los principales requisitos para obtener una visa de las que ofrece el país son hablar con fluidez el idioma inglés y disponer de los fondos para asegurarle al gobierno “que no serás una carga”, dice en palabras llanas Mariela.

Mariela y su esposo para irse como inversionistas a Canadá tuvieron que demostrar que contaban con el capital suficiente para montar un negocio en Canadá que en ese momento indicó eran unos 5,000 dólares canadienses, aproximadamente 211,400 pesos dominicanos a la tasa actual, además de contratar los servicios de una firma auditora recomendada por el gobierno canadiense.

En el caso de la esposa de Ricardo, ella tuvo que pagar el costo del programa del college al que aplicó, su esposo indicó que la suma fue de unos 14,000 dólares canadienses, en este caso el monto en pesos asciende a 591,920.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/31/grafico-grafico-de-barras-61b89e2c.png De acuerdo con las estadísticas de Canadá actualizada a octubre 2022, la cantidad de migrantes dominicanos en el país es 16,360. (JONATHAN FLORES TOMADO DEHTTPS://WWW.STATCAN.GC.CA)

De manera general, los dominicanos que buscan una visa para ingresar a Canadá deberán presentar casi los mismos requisitos como para ir a los Estados Unidos, es decir, demostrar propiedad e inmuebles, solvencia económica; pero se incluye un fondo económico por cada persona, más o menos de 15,000 dólares canadienses, unos RD$ 634,200, que le sirva para seis meses de estadía como mínimo.

“Canadá no te da nada, ellos nada más te dan el permiso para que estés aquí, pero tú tienes que pagar tus estudios, tu alimentación, por todo y tienes que buscar tu trabajo”, “todo tienes tú que gestionarlo”, sentenció Mariela.

De acuerdo con Ricardo, la vida en Canadá “es cara”, pero asegura que una pareja en la que ambos trabajen y se proponen una meta “pueden vivir bien” con el salario mínimo, además para él en Canadá es “muchísimo más fácil ahorrar" que aquí en República Dominicana.

Para la abogada experta en migración y asesora para migrar a Canadá, Maciel Morales, lo primero es “prepararse a nivel de idiomas”, ya que, según indicó, este punto es “lo básico para emigrar” al país norteamericano. Y explicó que el inglés en necesario para todo el país, mientras que la provincia de Quebec también pide dominio del francés.

La abogada explicó que tener algún tipo de formación también es importante, ya que dentro de las propuestas de migración de Canadá hay diferentes perfiles, como técnicos no universitarios y profesionales universitarios.

Sin embargo, Morales explica que ser aceptado por el gobierno federal o el de las provincias dependerá de la necesidad de mano de obra o persona que se requiera a nivel nacional o regional.

Al ser cuestionada sobre lo que hay que tomar en cuenta para solicitar visa a Canadá, la abogada señaló que antes se debe “realizar una evaluación de su perfil profesional y económico para determinar cuál es la mejor vía o trámite de visa según su caso particular”.

El 50 % de los visados que ha tramitado a Canadá el bufete de abogados donde trabaja Morales son de solicitantes dominicanos, demostrando de esta manera el auge del visado canadiense entre los profesionales dominicanos, a pesar de los costos y los requisitos curriculares.

