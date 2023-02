República Dominicana reitera que crisis en Haití "es una amenaza" para su seguridad nacional

La República Dominicana reiteró este miércoles que la crisis en Haití "es una amenaza" para su seguridad nacional y señaló que la comunidad internacional no ha respondido al pedido del envió de una fuerza internacional.

Josué Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), habló durante una sesión del Consejo Permanente del organismo regional que aborda hoy la situación en Haití.

Fiallo también habló sobre cómo la situación en Haití está empujando a sus ciudadanos a salir del país, creando una presión migratoria en la región, pero sobre todo hacia la República Dominicana, con el que comparte la isla La Española.

"El impacto de esta presión adicional en políticas sociales del Estado dominicano tiende a desestabilizarnos. Y que, cuando la migración ocurre al margen de la ley, el orden y la seguridad, rápidamente surgen desafíos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública", expresó.

La República Dominicana reconoció la importancia de que Haití supere su crisis política, que se acentuó a principios de año al quedarse sin representantes electos luego de acabar el período de los últimos 10 senadores de 30, pero acotó que cualquier acuerdo nacional legítimo y proceso viable para organizar elecciones debe ser precedido de la pacificación del territorio.

El diplomático describió que, ante la crisis en Haití y la imposibilidad de formalizar un adecuado manejo de la delimitación territorial con responsabilidad compartida, la frontera se ha convertido en una fuente de dificultades.

"Enfrentamos la trata de seres humanos, tráfico de armas y narcóticos, así como el contrabando de bienes y mercancías", detalló.

"Reiteramos, nuevamente, que nuestro gobierno está obligado a tomar las medidas necesarias para preservar nuestra integridad territorial, la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestra estabilidad social y económica" Josué Fiallo Representante permanente de la RD ante la OEA “

La República Dominicana pidió que cuando se evalúa una situación compleja, como la de Haití, no se le solicite a ningún Estado que haga lo que no se les pide a otros". "Debemos ser conscientes de las capacidades requeridas para acometer la inmensa tarea que nos queda por delante y las limitaciones institucionales para desde aquí no duplicar esfuerzos ni desperdiciar energía o recursos valiosos", agregó.

Por tanto, Josué Fiallo consideró que el rol de la OEA debe ser de apoyo a las autoridades haitianas, en coordinación con los esfuerzos que se impulsan desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).