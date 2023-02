“Año tras año, la inmigración dominicana que llega a Canadá es más competitiva”

El Caribe es la región con más inmigrantes en Canadá, con un total de 441,180 – un 40 por ciento del total de inmigrantes residentes en este país, de acuerdo con el Censo de Población 2021 publicado por el organismo oficial de estadísticas de Canadá, en noviembre del año pasado. De esta población de origen caribeño, 3.5 por ciento es dominicana.

La migración desde la República Dominicana al país norteamericano ha crecido exponencialmente en la última década. Según los datos de este censo, pasó de 2,820 migrantes, entre los años 2001 al 2010, a 5,980 migrantes entre 2011 y hasta mayo de 2021, para un crecimiento de un 112 por ciento.

Emely Duvergé forma parte del grupo de dominicanos y dominicanas que ha emigrado a Canadá en la última década. En 2016, luego de casi dos años de comenzar el proceso estipulado para estos fines, se mudó a Canadá junto a su esposo, dejando atrás una vida estable en República Dominicana. En 2018 decidió certificarse como consultora de migración, para ayudar y apoyar a quienes como ella deciden empezar una nueva vida en este país.

¿En qué momento te interesaste, luego de emigrar, a trabajar con la comunidad dominicana en el tema migratorio hacia Canadá?

Cuando uno inicia en estos procesos, uno lee mucho y me dije, deja educarme y certificarme, que es algo importante. Canadá es un país muy organizado. Toda persona que trabaje tema de migración tiene que estar aprobado por el Gobierno de Canadá para poder hablar del tema y para ayudar a las personas a llegar a Canadá.

Entonces, en el 2018, con dos años y medio en Canadá, me dije voy a estudiarlo y voy a certificarme para si en un futuro se da, pues poder estar autorizada para eso. En 2019 dejo mi trabajo de finanzas para poder ubicarme a llevar a muchos dominicanos que tienen ese sueño de llegar Canadá.

¿El gobierno de Canadá ofrece esa preparación a quien esté interesado?

No es que la ofrece. Es una especialidad, una carrera especializada. Después que lo estudias, tienes que rendir un examen por el ente regulador del gobierno para consultores de inmigración y, luego de que pasas los exámenes y demás, el gobierno te autoriza a poder dar consultorías y representar dominicanos que quieran llegar allá, a Canadá.

Me imagino que con eso buscan evitar lo recurrente, en otros países, fraudes o engaños, como pasa con Estados Unidos ante una gran cantidad de asesores migratorios Ese es un tema delicado para Canadá.

Lastimosamente todavía hay personas que lo hacen “por debajo de la mesa”, y quizá hay dominicanos que han sido engañados por personas que quizá conocen los procesos hacia Estados Unidos, pero no para inmigrar a Canadá. Entonces, ahí se rechazan muchos procesos, y las personas pierden dinero, pierden su sueño.

En ese contexto, ¿qué recomendarías a un dominicano o dominicana que quiera migrar? ¿Qué tiene que hacer para evitar caer en manos equivocadas?

Lo primero es que cualquier persona que te quiera cobrar para asesorarte debe ser un consultor certificado por un órgano que se llama CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants–Colegio de inmigración y consultores de ciudadanía), el órgano que regula todo lo relacionado con consultores en migración en Canadá. Entras a su página web y verificas que esa persona esté certificada y ya sabes que es una persona de confiar, y que cualquiera queja que tengas puedes ir a un lugar a exigir tus derechos, que es muy diferente a que le pagues dinero a un Juan de los Palotes y se desaparezca.

En estos años en que has trabajado con migración dominicana a Canadá, ¿cuál es el perfil de los dominicanos y dominicanas que buscan emigrar a Canadá?

Es sorprendente. Te podría decir que el 97 por ciento son personas profesionales con nivel de maestría, que están muy bien económicamente aquí, que tiene buenos trabajos y cuentan con la capacidad económica para mudarse a Canadá, porque hay que contar con X cantidad de fondos económicos.

¿Es muy costoso?

Es costoso, no te voy a decir que no. Una persona que quiera ir a estudiar, por ejemplo, una especialidad, una familia de dos, tiene que contar con lo menos con 50 mil dólares.

El tema del costo es porque se requiere que puedan cubrir sus gastos iniciales allá. ¿Me podrías explicar con detalle este tema?

Por ejemplo, cuando te vas por trabajo llevado por una empresa, tienes el ingreso asegurado y un trabajo. Las personas que llegan con una residencia permanente y no tienen un trabajo desde el día uno o que van a estudiar tienen que demostrar que no serán una carga económica para el Estado. Por esa razón, cada programa migratorio tiene su mínimo de fondos económicos necesarios. Por ejemplo, si quieres irte como residente permanente tu sola, sin esposos y sin hijos, mínimo 15 mil dólares y demostrar a Canadá que lo tienes. O sea, no lo tienes que entregar para algún proceso burocrático, sino tener una carta del banco local en República Dominicana que certifique tus fondos y presentar esta disponibilidad líquida. No puede estar en carros, en propiedades. Esto al momento de ser aceptado.

Ahora entiendo por que, a pesar de que ha aumentado el interés por la migración dominicana a Canadá, no todos lo logran.

Obviamente, hay un filtro.

O sea, que no es solo que tenga los 15 mil dólares o 30 mil dólares.

No es lo único. La preparación es vital. Y por eso uno ve que año tras año, la inmigración dominicana que llega a Canadá es más competitiva, más preparada y se establece de una forma mucho más rápida como ente productivo en esa sociedad.

En el caso del perfil profesional, ¿Canadá tiene perfiles específicos por región en torno a los profesionales que necesita?

Funciona así: Canadá el país, como ente federal, y luego las provincias. Entonces, Canadá dice que permitirá la entrada de 258 mil inmigrantes en 2023. Entonces van las provincias que necesitan médicos, que necesitan ingenieros, psicólogos, personas que trabajen pintura automotriz… diferentes tipos de profesiones, por lo que esas profesiones tienen prioridad para algunos programas migratorios.

Ahora en 2023 se acaba de informar que aparte de que la persona debe tener fondos económicos y hablar inglés a nivel profesional, se le va a dar un poco más de prioridad a los perfiles que están en demanda, porque Canadá es un país que necesita muchos médicos, personal de cuidado de personas mayores, en un país donde la población envejeciente va en aumento. A ese tipo de profesiones se les va a dar ahora un poco más de prioridad que a las demás profesiones que son súper importantes, pero que tienen un nivel menor de necesidad para el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/24/grafico-grafico-de-barras-cc9f5c6c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/24/grafico-grafico-de-barras-cc9f5c6c.jpg

¿Cuáles son, desde su experiencia, las mayores dificultades que enfrenta el dominicano o dominicana que ya ha emigrado a Canadá?

Entiendo que navegar el sistema de salud canadiense puede ser retador para cualquier dominicano que se vaya a residir a Canadá. Quizás aquí, en República Dominicana, si te sientes mal vas al especialista directamente, en Canadá no, hay que pasar por un filtro, por un médico de familia. Todos sabemos que hay pocos médicos de familia disponibles, entonces te toca ir a la emergencia a esperar seis o siete horas a que te atiendan y ese cambio requiere una mentalidad de que es otro país, que es otro tipo de funcionamiento en el sistema de salud, puede acarrear un poquito de dificultad en principio para las personas que llegan y no conocen el sistema de salud canadiense.

Otra dificultad es el acceso a la vivienda. El dominicano promedio te va a decir que no quiere ir a Toronto, sino a Vancouver o a Montreal que son ciudades más llamativas, más grandes, pero en estas ciudades también hay miles y miles de inmigrantes de otros países y, obviamente, el acceso a la vivienda es más limitado y muy costoso. Los alquileres son muy altos. Así que veo dominicanos que llegan y no conocen que para alquilar un apartamento quien te lo alquila te va a pedir seis meses de pago adelantado, porque tiene diez gentes en fila que también lo quieren. Entonces ese tipo de preparación presupuestaria puede ser un reto grande para el dominicano que emigra, que no se informa o que piensas quizás que con lo mínimo que te pide Canadá es suficiente y no es así. La inflación está afectando en todos lados y allá no es la excepción.

¿Qué precauciones debe tomar el dominicano que quiere emigrar a Canadá?

Debe verificar que su asesor de migración esté regulado. También otra precaución es ante esos trabajos que ofertan por internet. Hay muchos engaños al respecto. Ningún empleador te va a ofrecer un trabajo sin entrevistarte, eso es lo primero, y ningún empleador te va a pedir dinero para darte un trabajo, es ilegal. Esta situación pasa con personas que no investigan mucho, por lo que carecen del conocimiento y se dejan llevar de la emoción, de la necesidad también. Ningún proceso para emigrar es rápido.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/24/grafico-grafico-de-barras-1dc9d989.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/24/grafico-grafico-de-barras-1dc9d989.jpg

¿A qué crees que se debe el aumento de migración de dominicanos a Canadá, a pesar de que es un proceso costoso y muy controlado?

Se debe que en el 2014 Canadá creó un sistema de migración llamado “Express Entry”. Incluso cuando una persona dominicana quiere buscar una visa de turista no tiene que ir al consulado o a la embajada, todo lo hace por la computadora. Lo mismo aplica para una residencia permanente, por lo que esto le abrió las puertas a muchas personas que quieren esa oportunidad de inmigrar y lo pueden hacer desde su casa, si investigan bien, y si quieren asociarse con un consultor, también. Y eso abrió la ventana para miles de dominicanos.

Y te puedo asegurar que el 50 por ciento y algo de los que han emigrado en la última década lo han hecho por estudios, porque a los que van a estudiar a Canadá pueden optar por una residencia permanente luego de que terminas los estudios, y eso te abre las puertas a tu lograr tu residencia más rápido con un perfil menos competitivo que si lo haces desde República Dominicana sin haber estudiado en Canadá.

El tema del estudio no tiene que ver con becas.

No. En Canadá están las universidades, pero también están los colleges, que son institutos y son más económicos. Por ejemplo, una especialidad o un diplomado avanzado de un año te puede costar un mínimo de 13 mil dólares americanos y muchos dominicanos lo hacen así, y suelen financiarse por Fundapec, o una parte la tienen ahorrada y otra la financian con Fundapec, u otra persona se la cede y así logran la matrícula. Los estudiantes que van con pareja, la pareja puede trabajar. Y si tiene hijos, los hijos se van siempre cuando sea menor de 21 años y no esté casado, sea que se vaya con permiso de trabajo o con permiso de estudio. Si tiene esposo o esposa…

¿Hay más migración de solteros o de parejas, sea con o sin hijos?

Veo más inmigración familiar, para serte honesta. Una pareja casada o en unión libre, también parejas del mismo sexo. El tema de emigrar soltero tiene un poco más de riesgo porque primero vas solo, estás en un nuevo país, y para lograr una residencia permanente tienes todo sobre tus hombros, todo el riesgo. Si vas con una pareja, pues hacen un poco de balance. La mayoría de migración la veo en personas jóvenes, quizás menores de 45 años, entre los 23 y 45 años, casadas o en una unión libre, con uno o dos hijos. Eso es lo que estoy viendo en los últimos años.

Dominicanos, una población joven Los datos estadísticos oficiales en Canadá indican que la población dominicana residente en este país es mayoritariamente joven. De un total de 15,635 inmigrantes dominicanos, 9 mil 715 tienen una edad comprendida entre los 24 y 54 años, siendo el segundo grupo de edad entre esta población el de 15 a 24 años, con 1,660 inmigrantes. República Dominicana se encuentra en la posición número 16 de los países de América Latina con mayor población migrante en Canadá. Entre las naciones caribeñas está en el quinto lugar, detrás de Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago y Cuba. Las regiones canadienses en las que más dominicanos y dominicanas residen son Quebec, con 7,350; y Montreal, con 6,165.