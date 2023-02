Muere bebé de un año después que una mujer robara carro con él adentro

Un niño de 13 meses de nacido falleció en un accidente de tránsito, después de que una "conocida" de su madre robara y chocara el vehículo donde se encontraba, según informaron medios estadounidenses.

Zarion Robinson fue declarado muerto en un hospital de Milwaukee a la 1:10 de la madrugada del sábado, el mismo día que cumplía 13 meses, señaló The New York Post.

De acuerdo con The Post, una mujer de 31 años tomó el Pontiac blanco propiedad de la madre del bebé, cuando este se encontraba en el asiento trasero del vehículo.

Según el diario neoyorquino, el infante estaba en su asiento de seguridad, que no estaba fijado, en la parte trasera del vehículo de su madre, que se encontraba estacionado fuera de una casa el viernes por la noche.

Cuando la madre del pequeño entró rápidamente al interior de la vivienda, una mujer no identificada tomó el control del Pontiac y se alejó a toda velocidad, el que destruyó al chocar con otro auto cerca de las 11:30 de la noche del viernes.

Los primeros en responder al accidente, encontraron al pequeño despierto y llorando en su asiento para auto, el cual había caído boca abajo en el piso de la parte trasera del vehículo, según TMJ4.

Tanto el bebé como la conductora fueron llevados al hospital, donde finalmente se certificó la muerte del infante. La madre ya había llegado al hospital al momento de la declaración.

Las lesiones de la presunta ladrona no ponen en riesgo su vida y ya fue arrestada. Mientras que los conductores del otro carro, un Dodge Caravan verde, huyeron de la escena.

Foto de Zarion Robinson, el niño que perdió la vida luego de que una mujer robara y chocara el auto de su madre. (FUENTE EXTERNA)

La madre del niño, identificada como Mikayla Tweedie, fue la que informó en una entrevista con el Wisconsin Journal Sentinel, que la ladrona era una "conocida" que minutos antes de tomar el auto había estado sentada en el asiento trasero.

“Mi prima y yo entramos para dejar al gato de mi prima… Ella se encargó de subirse al asiento del conductor y arrancó con mi hijo en el auto. La llamé y le dije que no me importa el auto, solo quiero que me devuelvan a mi bebé”, relató la mujer.

La madre desconoce el porqué su "conocida" trató de robar el vehículo.

“La conocía lo suficiente como para pensar que no haría algo así”, manifestó .

El padre de Zarion, Eddie Anthony, le dijo al Journal Sentinel que quiere “ver justicia”.

“No se lo merecía, tenía mucha vida por delante. Como dije, se fue pero nunca se olvidó, pero es un gran dolor que nunca superaremos. Todos van a pensar en eso todos los días, cada minuto, cada segundo, así que es difícil, es difícil”, dijo Anthony.

Familiares de Zarion y los vecinos de la zona hicieron una vigilia el martes por la noche y lanzaron globos en el lugar del accidente, al tiempo que pidieron justicia por la muerte del infante.