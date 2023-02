Arrestan a un estudiante que propinó brutal golpiza a una compañera en Florida

Esta semana se hizo viral un perturbador y alarmante video que muestra el momento en el que una niña de nueve años es brutalmente golpeada por varios compañeros mayores que ella mientras iban a bordo de un autobús escolar de Coconut Palm K-8 Academy, una escuela secundaria ubicada en Princeton, Florida.

El video, grabado con el celular de uno de los estudiantes de la secundaria y de apenas 18 segundos, deja ver cómo varios jóvenes atacan a la niña, para luego poner en primer plano a uno de ellos que aprovecha que la niña está sentada para propinarle golpes en repetidas ocasiones en la cabeza.

En un intento de protegerse, la chica se agacha en el pasillo del autobús, pero su agresor no reduce ni la cantidad ni la intensidad de los golpes, al final del corto y perturbador video, otro joven vuelve a unirse a los golpes, ante la mirada y gritos de decenas de niños que parecen acostumbrados a estas acciones.

“Emocionalmente, no pude verlo ni dos minutos. No pude ver el video. Como cualquier otra madre, estoy destrozada. Caí de rodillas y pensé que tenía que hacer algo”, fueron las palabras de Jenni, la madre de la chica que resultó atacada.

El estudiante de 14 años de Homestead, FL capturado en video golpeando brutalmente a una niña de 9 años en un autobús escolar fue arrestado, otros agresores disciplinados.



La investigación continua ante denuncias de negligencia por parte de la escuela.



Jenni informó que el violento ataque contra su hija ocurrió el miércoles por la tarde y que su hijo de 10 años también fue golpeado ese mismo día en el autobús escolar.

“Otro niño llegó de la nada y le pegó a mi hijo, que se cayó de rodillas, y después varios más empezaron a pegarle”, dijo Jenni citada por El Nuevo Herald.

Ambos niños solo llevan en la escuela tres semanas, dijo su mamá, quien el mismo día de las agresiones había llamado a CBS 4 para reportar abusos en la academia y solo unas horas más tardes sus propios hijos recibieron las palizas, dijo el diario estadounidense.

Según recoge El Nuevo Herald, Jenni no es la única madre que se ha quejado de los serios casos de violencia en la Coconut Palm K-8 Academy.

“Mi hijo ha estado siendo abusado en la escuela desde el inicio del curso escolar “, dijo una madre que quiso permanecer en el anonimato al diario, según el relato de la madre, su hijo está en tercer grado y ha sido agredido en varias ocasiones, a pesar de sus denuncias a maestros y directivos, no ha recibido respuesta.

“Hubo un incidente durante una clase de Educación Física, y me dijeron que lo que ocurría en Educación Física se quedaba allí, y eso me pareció una respuesta inaceptable”, dijo la mujer que aseguró que tuvo que sacar a su hijo de esa escuela que " no le importa lo que pasa con los niños".

Arresto de los agresores

El Nuevo Herald informó este viernes que la asociación de escuelas públicas de Miami-Dade divulgaron un comunicado en el que indicaron que “la policía arrestó al estudiante agresor y será acusado por lo que hizo. De igual modo, los otros estudiantes que participaron serán castigados de acuerdo con el código de conducta estudiantil”.

Mientras que Jenni, la madre de los dos chicos agredidos en el autobús, anunció el arresto de un estudiante de 14 años y sus planes de presentar acusaciones contra él.

De acuerdo con sus declaraciones a CBS 4, la mujer aseguró que sus hijos están bien físicamente, pero han quedado traumatizados luego de los ataques.