Cuatro lecciones de Ernesto Jerez en sus 28 años como narrador de Grandes Ligas y NBA

Ernesto Jerez, una de las voces del mundo de los deportes más respetadas en la República Dominicana y a nivel internacional, cumplió 28 años de carrera el pasado fin de semana. El dominicano inició en ESPN en el 1995, donde comenzó como narrador de la NBA. Desde el 1997, Jerez ha cubierto todos los Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol, todas las Series Mundiales desde 1998 y la cobertura de ESPN Deportes del Clásico Mundial de Béisbol en 2006, 2009, 2013 y 2017.

El dominicano conversó recientemente con Diario Libre sobre su trayectoria, sus logros y algunas de las anécdotas y acontecimientos que han marcado su carrera, como su característico jonrón llamado “¡no… nono, nono, no…! ¡Dígale que no a esa pelota!”.

Además de la Major League Baseball, Jerez sirve como la voz de la transmisión de béisbol invernal de la red, la Serie del Caribe que se está celebrando en estos momentos en Caracas, Venezuela, también es el comentarista de jugada por jugada para la transmisión en español de ESPN de la NBA en los EE.UU. y América Latina. Aquí reunimos algunos de los aprendizajes que este apasionado por la narración y los deportes ha recopilado a lo largo de su carrera:

No existe talento sin disciplina:

“sin una no existe la otra. Si tú no tienes disciplina, tu talento solo te va a llevar a un tiempo muy limitado”, dice Jerez. “Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: si vas a improvisar, asegúrate de leer mucho. Si tú tienes mucha disciplina, pero no tienes el talento no vas a durar mucho tampoco. Entonces yo creo que van de la mano talento y disciplina a la hora de tu permanecer en un sitio por mucho tiempo y que te den la oportunidad de sobre la marcha ir desarrollando ese talento. La disciplina, el talento y por supuesto la dedicación es algo que se aprende en casa”, indicó el dominicano.

Hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad:

Jerez cree que para poder llegar al éxito también se necesita “un poco de suerte”. “Es una cuestión de tu prepararte y de que exista la oportunidad”, la suerte te da esa oportunidad, pero también tú te has preparado para que cuando llegue esa oportunidad, también puedas destacarte y ya allí muchas personas dicen que uno tiene que estar listo para que la suerte te toque. Hay gente que no cree en la suerte y yo creo que sí, hay un poquito de suerte en todo esto. 28 años se dice fácil, pero yo tengo más tiempo trabajando en ESPN que lo que viví en mi país. Yo me fui a los 23 años”, expresó.

Reinventarse como profesional:

tras 28 años de carrera Jerez asegura que lo más importante para mantenerse es entender el equipo con el que trabajas, seguir las directrices de la empresa y conocer el mercado. “Lo más importante para mantenerte es entender que tú eres parte de un equipo. Aquí en ESPN somos un equipo que yo me atrevo a decir que no somos ninguno de nadie, no somos segundo de nadie. Cuando tu entiendes las directrices de la empresa, de los jefes, de lo que queremos buscar, de lo que queremos hacer, de que queremos hacer notar la diferencia, de porqué en ESPN estamos a la vanguardia, estamos adelante en lo que vamos a tener en nuestra pantalla, la cobertura y no solamente televisión, los medios digitales y las redes”, dijo el dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-con-espectadores-10387e9f.jpg

Dejar una huella:

Ernesto cuenta que creció escuchando excelentes narradores deportivos como Lilín Díaz, Johnny Naranjo, Freddy Mondesí, Billy Berroa, etc., aunque destaca que no tenía un referente “yo no tenía un referente. Yo de muchacho escuchaba a estos narradores, de nuevo, yo no sabía lo quería ser. Yo comencé a estudiar producción de televisión, porque no pensé nunca terminar frente a la cámara, no detrás. Entonces, cuando ya yo comienzo a narrar, entonces ahí yo si me voy creando una idea de cómo lo quiero hacer, de cómo quiero yo, impactar el medio, pero por mí mismo con las herramientas que tengo y con el apoyo de ESPN y de mi equipo de producción y de mis compañeros de trabajo. Ahí es cuando yo digo, déjame dejar mi sello, déjame yo sellar mi huella, esta es la manera como yo lo quiero hacer, tomando ejemplos pasados de gente que yo escuché narrar”, dijo.

Jerez aseguró que la narración es su pasión, y mezclando nuevas ideas, pudo dar su sello a su trabajo. “A los muchachos que están comenzando en esto, sí, que bueno que puedan tomar como referencia la narración mía, pero que traten ellos, no de ser el próximo Ernesto Jerez, sino de ser el próximo ellos”, indicó el dominicano.