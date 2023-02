¿Usas Booking?, atento a esta modalidad de fraude activa desde 2018

La plataforma Booking, que se dedica a la generación de reservas de hoteles y vuelos online, es frecuentemente usada para la organización de viajes, sobre todo en días especiales como San Valentín, pero lo que muchos ignoran es que los usuarios de la plataforma están en riesgo de sufrir "phishing" al momento de hacer transacciones online.

El "éxito" de la modalidad de la estafa a través de Booking, que cuenta con casos desde 2018, se debe a que a las víctimas no les parece extraña la dirección que envía el correo sobre “problema con el proceso de pago” o sobre la "confirmación de la reserva", debido a la precisión de los datos personales y los detalles sobre la reserva que realiza el usuario, lo que es inusual, a pesar de que este tipo de ataque cibernético representa el 80 % de los casos reportados, según el informe Fraud Beat 2022.

¿Cómo funciona la estafa?

De acuerdo con las personas que aseguran haber sido víctimas de la estafa, uno de los detalles que no permite identificar el phishing es que los correos electrónicos desde donde se envía no corresponden a uno que podría ser perjudicial, además señalan que al incluir los datos personales y otros detalles, no produce desconfianza.

Algunos usuarios también reportaron que fueron contactados vía WhatsApp, allí recibían mensajes en los que se hacía referencia a una reservación de un hotel en el que se hospedaría la víctima, en aquellos casos en los que había proporcionado su número de teléfono.

Esta modalidad de fraude tan precisa y, que tiene su origen en el 2018 y ha sido reportada en varios medios de comunicación de diversos países, es posible porque la plataforma de Booking habría sido hackeada desde entonces.

“Hemos sido informados de que algunos socios de alojamiento han sido blanco de correos electrónicos de phishing, lo que desafortunadamente ha llevado a que sus sistemas se vean comprometidos”, indica el comunicado lanzado por la compañía, que aclara que la brecha de seguridad no se produjo en su sitio web.

La plataforma informó que bloqueó las cuentas de las personas que se han sido afectadas por esta brecha de seguridad, esto con el fin de reducir el riesgo de posibles accesos no deseados y evitar que pierdan sus reservaciones.

En cuanto al problema general, que todavía persiste, la compañía informó: "Estamos apoyando activamente a cualquier cliente potencialmente afectado, ya que nuestros equipos de seguridad continúan investigando este problema". Asimismo se compromete a mantener informados a los usuarios sobre el estado de sus cuentas y compras adicionales.