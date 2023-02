Dominicanos figuran en el listados de las parejas con más poder político de Nueva York

A propósito de celebrarse esta martes el Día de San Valentín City&State, la revista de Nueva York especializada en periodismo político, resaltó a ocho parejas que han encontrado el amor en el universo político, entre ellas el matrimonio conformado por los dominicanos Ariana y Yovan Collado.

Las parejas de la lista creada por esta revista no solo comparten el amor entre ellos, sino que también forman parte de puestos importantes para la toma de decisiones de la vida pública neoyorquina. En el caso de los Collado, Ariana es directora ejecutiva del Partido Demócrata de El Bronx, mientras que su esposo Yovan es director de relaciones comunitarias de Carpenter Contractor Alliance of Metropolitan New York.

Ariana y Yovan están casado desde 2015, según señala la revista, lo que los deja como la pareja de casados con más años de matrimonio dentro de la lista.

De acuerdo con el relato que cuenta el medio, Ariana y Yovan fueron novios de la escuela secundaria, se conocieron a través de la sobrina de él y mejor amiga de Ariana, "siempre me gusta aclarar que Yovan y su sobrina solo tienen unos meses de diferencia, ya que siempre me miraban raro cuando decía que estaba saliendo con el tío de mi mejor amiga", señaló la revista ante la pregunta de "¿cómo se conocieron?"

"Tratamos de ser muy intencionales en cuanto a cómo pasamos nuestro tiempo libre, ya sea que eso signifique pasar tiempo con la familia, probar un nuevo restaurante divertido o simplemente quedarnos en casa en el sofá con nuestros perros", respondió Ariana al ser cuestionada sobre cómo logran el equilibrio entre trabajo y vida.

El resto de las parejas

Charles Fall , asambleísta y asistente del líder de la mayoría, y Bianca Rajpersaud , directora asociada del grupo de relaciones gubernamentales de Davidoff Hutcher & Citron LLP

Shahana Hanif, concejal de la ciudad de Nueva York, y Abdullah Younus, director principal de defensa de la Coalición de Inmigración de Nueva York

Sharon Kleinbaum, rabino principal de la Congregación Beit Simchat Torah, y Randi Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros.

Sally Goldenberg, jefa de la oficina del ayuntamiento en Politico, New York, y Phillip Walzak, fundador y director de Singular Enterprises

Sarana Purcell, líder del distrito demócrata en Brooklyn, y Anthony Beckford , presidente de Black Lives Matter Brooklyn

Ilana Maier, estratega de comunicaciones, y Scott Berlin, analista senior digital y de datos en Hamilton Campaign Network

Sam Weinberger, consultor político, y Jazmin Kay , consultora de gobierno y servicios públicos de Deloitte

