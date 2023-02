Una mujer de Nueva York asegura que llegó a los 32 años sin besos ni citas

"La vida es un maratón, no una carrera”, es la frase que repite Allora Campbell, una neoyorquina de 32 años, que asegura que nunca, hasta el mes pasado, la habían besado ni había tenido una cita y, ahora que no siente más vergüenza sobre eso, está convencida que no hay nada malo en llegar a "destiempo" a esta etapa de la vida.

Tal como si interpretara a Josie Geller, el personaje de Drew Barrymore en "Jamás Besada", Campbel cuenta su historia y cómo estaba segura que el "Sr. Correcto" la estaba esperando.

“Supuse que las mujeres estaban destinadas a ser perseguidas o sucedería algún tipo de encuentro lindo”, dijo la mujer a South West News Service. “Pero eso nunca me pasó a mí”.

Campbell dijo que llegó a pensar que había algo malo en ella, incluso, llegó a perder "la confianza en el amor" durante casi dos décadas, acompañando a estos pensamientos con la idea de que "se estaba quedando atrás de las expectativas de las citas en la sociedad".

Entonces, Campbell decidió centrar su atención y energía hacia otros intereses como su carrera y viajes.

“Sentí que había desperdiciado 15 años para aceptarlo”, recordó Campbell. “Estaba paralizada por un rol de género", explica la residente de Rochester.

Sin embargo, las dudas y preguntas como '¿Soy lo suficientemente buena?' seguían llegando continuamente a su cabeza, por lo que intentó usar las aplicaciones de citas para encontrar el amor, pero su incursión en este mundo fue un fracaso.

“Descargaría una aplicación de citas una vez al año, tendría malas experiencias con escalofríos y la eliminaría sin tener citas”, explicó.

El encuentro con el "amor"

Durante las vacaciones, la mujer de 32 años tuvo la certeza de que si no hacía algo, su vida nunca cambiaría, por lo que decidió probar con las citas en línea a inicio del año.

“Amo mi vida, pero quería intentar tener citas. Pasé tantos años preocupándome por lo que la gente pensaría de mí”, recordó Campbell. “Descargué las aplicaciones de citas y decidí probar en enero”, contó la mujer al medio.

“Mi objetivo era simplemente tener citas y sentirme lo suficientemente cómoda para hacerlo”, continuó Campbell.

Sin embargo, el esfuerzo y la espera de Campbell fueron recompensados con la llegada de un hombre con el que hizo "match" en línea y desde entonces han salido cuatro veces.



“Estaba aterrorizada por la primera cita. Canté 'I Have Confidence' de 'The Sound of Music' durante todo el viaje”, dijo.

Y sí, se han besado.

Contar la experiencia

Con la llegada de un hombre a su vida, la mujer tuvo que enfrentar el hecho de contar que no había sido besada ni había tenido citas nunca antes con nadie, pero sobre ese momento Campbell aseguró que su compañero “ha sido muy respetuoso". "Tuve mi primer beso, y fue muy dulce”, expresó.

Ahora, ella comparte con otras personas su experiencia sin citas.

“Se siente como si estuvieras cargando un profundo y oscuro secreto. Me hizo más valiente decirlo en voz alta”, dijo Campbell. “Siempre podía desviar cualquier pregunta sobre citas, por lo que nadie lo sabía realmente antes. Ya no es algo de lo que me avergüence”.

"No hay línea de tiempo. La vida es un maratón, no una carrera", reflexionó Campbell, quien agregó: "No hay nada de malo en llegar a las citas o al romance en una etapa posterior".