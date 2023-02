Dominicanos que están dejando su huella en ESPN y Disney

Los dominicanos en el exterior han ido dejando un sello de liderazgo, esfuerzo y trabajo duro, demostrando que, para alcanzar los sueños, importa poco de donde vengas, siempre y cuando tu determinación por lo lograr lo que anhelas sea superior a cualquier excusa o limitación.

Contrario a lo que pudieran pensarse, el mundo deportivo también está liderado por mujeres, cuyas historias hoy inspiran a otras a salir adelante, demostrando que no hay espacio donde sus voces no puedan ser escuchadas.

Recientemente, este grupo de dominicanos que actualmente lideran espacios de liderazgo en una de las industrias más grandes e importantes del entretenimiento y los deportes en Estados Unidos y a nivel internacional estuvieron de visita en el país y conversaron con Diario Libre sobre sus experiencias, sus historias y como lograron encontrar en ESPN un espacio para desarrollar sus talentos y crecer como profesionales que, con su trabajo llenan de orgullo a todos los dominicanos.

Enrique Rojas: “El principal reto es salir del cascarón”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/16/marlon-titre-con-traje-y-corbata-065cad1e.jpg

Nacido y criado en el sector de Herrera en Santo Domingo, Enrique es uno de los periodistas de béisbol más reconocidos de ESPN. Actualmente se desempeña como reportero cubriendo la MLB y ligas invernales a través de todas las plataformas de ESPN Deportes.

El dominicano llegó oficialmente a ESPN en el año 2006 luego de trabajar en varios medios de República Dominicana y ser periodista en Associated Press, la agencia de noticias más grande del mundo, siendo el primer dominicano en cubrir deportes para dicha agencia.

Rojas cuenta que a la edad de siete años descubrió que su pasión era la comunicación y comenzaba a escribir historias en su cuaderno. Un joven con sueños y visión, decidió esperar un año antes de ir a la universidad y se fue a la escuela de locución. Luego de entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a estudiar periodismo, duró solamente un año en la universidad cuando las puertas en los medios comenzaron a abrirse.

“Yo no creo en las casualidades, yo no creo en las coincidencias, yo creo que el ser humano ayuda a que ocurran las cosas”, dice Enrique al referirse a los éxitos que ha logrado a lo largo de su carrera como periodista.

Su consejo para los futuros jóvenes periodistas que sueñan con alcanzar una carrera en el mundo de los deportes es la disciplina. “Uno no puede llegar a nada sin disciplina”, dijo.

“Todo tiene que ver con la disciplina, tú tienes que querer lo que tú haces, amar lo que tú haces, tú tienes que respetar lo que tú haces”, agregó.

Santa Brito: “Lo retos no son como dominicanos sino como inmigrantes y como mujer”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/16/27012023-dominicanas-en-espn-003-dc7551a4.jpg

Como directora senior de comunicaciones, Santa supervisa las comunicaciones corporativas para eventos deportivos en vivo a través de ESPN. Sus responsabilidades incluyen la publicidad del fútbol, UFC y el boxeo. La dominicana Nacida en Azua también lidera las iniciativas de comunicación enfocadas en los hispanos en EE.UU.

Durante su tiempo en ESPN, Santa ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de cómo ESPN se conecta con audiencia Hispana en Estados Unidos. Formó parte del equipo responsable del lanzamiento de ESPN Deportes y ha liderado campañas de publicidad enfocadas al mercado hispano, incluyendo varias Copas del Mundo de la FIFA, Clásico Mundial del Béisbol, SuperBowl, entre otros eventos.

Santa valora el poder de la representación de los dominicanos y como pueden abrir camino a las futuras generaciones.

Kati Fernández: “Cuando no hay nadie que se parezca a ti, el reto más grande es llegar sin saber cómo”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/16/27012023-dominicanas-en-espn-002-14a0274f.jpg

Oriunda de Luperón, Puerto Plata, Kati se mudó a Estados Unidos cuando tenía siete años, criándose de la ciudad de Cambridge, MA. Tiene experiencia en creación de contenido, estrategia, producción, gestión, operaciones y marketing.

La joven de 28 años ha trabajado para NFL Network y Hulu y actualmente forma parte del equipo de contenido original de ESPN, donde está encargada de supervisar el grupo de integración y desarrollo de contenido que trabaja internamente y entre departamentos para solidificar la estrategia de contenido, el lanzamiento, el rendimiento y la comunicación para todos los originales de ESPN+, películas de ESPN, documentales 30 por 30 y proyectos especiales.

Es graduada del Colegio de la Santa Cruz y tiene una Maestría en Ciencias en Comunicaciones de la Universidad de Syracuse.

Kalidia Reyes: “Cuando conoces a otros dominicanos en la empresa te llena de orgullo saber no eres solo tú”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/16/27012023-dominicanas-en-espn-007-da84e8ff.jpg

La dominicana, oriunda de Santo Domingo, se unió a ESPN en 2005 y dos años más tarde, hizo la transición al Departamento Internacional en donde trabajó por 15 años en diferentes áreas de la empresa, desde Operaciones hasta Noticias e Información, hasta la Oficina de Talento.

Como parte del equipo de la Oficina Internacional de Talentos, Reyes manejó con éxito la programación de talentos, organizó la retroalimentación y el entrenamiento de talentos, y supervisó la gestión de talentos para las producciones retoma, incluyendo Juegos Olímpicos de Río 2016, varios Super Bowl, entre otros eventos deportivos.

En mayo de 2022, se unió a la Oficina de Talento para ESPN en ingles en donde funge como Gerente de Relaciones.

Reyes se graduó de Boston College, donde obtuvo una licenciatura en Comunicaciones y una especialización en Estudios Internacionales.

Ernesto Jerez: “Lo más importante para mantenerte es entender que tú eres parte de un equipo”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/16/hombre-vestido-de-traje-posando-para-una-foto-c1072d07.jpg

El dominicano más reconocido de ESPN recientemente celebró sus 28 años de trayectoria como narrador deportivo. Además de la Major League Baseball, Jerez sirve como la voz de la transmisión de béisbol invernal de la red, la Serie del Caribe que se está celebrando en estos momentos en Caracas, Venezuela, también es el comentarista de jugada por jugada para la transmisión en español de ESPN de la NBA en los EE.UU. y América Latina.

Jerez cree que para poder llegar al éxito también se necesita “un poco de suerte”. “Es una cuestión de tu prepararte y de que exista la oportunidad”, la suerte te da esa oportunidad, pero también tú te has preparado para que cuando llegue esa oportunidad, también puedas destacarte y ya allí muchas personas dicen que uno tiene que estar listo para que la suerte te toque”, dijo.

“Hay gente que no cree en la suerte y yo creo que sí, hay un poquito de suerte en todo esto. 28 años se dice fácil, pero yo tengo más tiempo trabajando en ESPN que lo que viví en mi país. Yo me fui a los 23 años”, expresó.

Tras 28 años de carrera, Jerez asegura que lo más importante para mantenerse es entender el equipo con el que trabajas, seguir las directrices de la empresa y conocer el mercado.

“Lo más importante para mantenerte es entender que tú eres parte de un equipo. Aquí en ESPN somos un equipo que yo me atrevo a decir que no somos ninguno de nadie, no somos segundo de nadie”, expresó.

“Cuando tu entiendes las directrices de la empresa, de los jefes, de lo que queremos buscar, de lo que queremos hacer, de que queremos hacer notar la diferencia, de porqué en ESPN estamos a la vanguardia, estamos adelante en lo que vamos a tener en nuestra pantalla, la cobertura y no solamente televisión, los medios digitales y las redes”, agregó el dominicano.

María Delgado: “He creado mi propio camino ayudando a otros”

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/16/una-persona-sonriendo-con-lentes-3790e602.jpg

María comenzó su carrera en ESNP como asistente administrativa, donde trabajó junto al presidente de la compañía por tres años. En su tiempo bajo esa posición, se dio cuenta que podía colaborar con otras áreas y así fue descubriendo poco a poco en cual podía colaborar para luego comenzar a buscar oportunidades de crecimiento.

María cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de medios. Actualmente trabaja en la dirección de producción de la serie 30 por 30, ganadora de los premios Emmy y Peabody.

Ha ganado dos veces el Emmy y el Peabody y también formó parte del equipo ganador del Oscar por O.J.: Made in America.