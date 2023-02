Ley antiaborto de Florida obliga a unos padres a ver morir a su hijo después del parto

Una pareja de Florida vive con la certeza que su bebé solo podrá sobrevivir de 20 minutos a dos horas después del parto debido a nueva ley estatal que prohíbe el aborto después de la 15 semanas de gestación, excepto en algunas circunstancias.

Esta ley promulgada en Florida en una de las tantas que algunos estados, en su mayoría republicanos, han adoptado para restringir el derecho al aborto luego de que la Corte Suprema eliminara en junio pasado la protección federal.

Lee y Deborah Dorbert de Lakeland, Florida, fueron informados por los doctores que siguen su embarazo planificado, que el bebé sufre una anormalidad fetal fatal conocida como síndrome de Potter, que hace imposible que sobreviva el parto.

Síndrome de Potter

Esta condición es muy poco común, pero cuando se presenta puede llegar a ser mortal para el feto, ya que resulta del crecimiento o funcionamiento anormal de los riñones y la falta de líquido amniótico que rodea al feto durante el embarazo.

Este síndrome es doblemente mortal porque los bebés con riñones defectuosos no pueden eliminar las toxinas que ingresan a sus cuerpos, mientras que la falta de líquido amniótico en el útero (o también llamado oligohidramnios) detiene el desarrollo de los pulmones y provoca que el niño nazca sin la capacidad de respirar correctamente. En el caso de los Dorbert, su bebé carece de riñones.

Al recibir el diagnóstico en noviembre pasado, los Dorbert fueron notificados de las opciones que tenían: continuar el embarazo, interrumpirlo quirúrgicamente o induciendo el parto prematuramente. Ellos escogieron interrumpirlo, deseaban hacerlo cuanto antes, debido a la preocupación por la salud física y mental de la madre, señaló Univisión.

El médico de atención primaria de Deborah, David Berger, dijo a The Washington Post, que “ el riesgo para Deborah aumenta a medida que continúa el embarazo, sin ningún beneficio adicional para el feto”.



La mujer había sido notificada que el procedimiento iba a ser realizado entre las semana 28 y 32, pero en diciembre le informaron que, debido al texto de la nueva ley, tendría que esperar hasta cerca del término completo o las 37 semanas de gestación.



Lo que dice la ley

De acuerdo con Univision y The The Washington Post, la ley de Reducción de la Mortalidad Fetal e Infantil de Florida promulgada en julio, prohíbe los abortos después de cumplirse las 15 semanas de gestación, solo permitiéndolos en casos en los que dos médicos certifiquen que el feto sufre una anormalidad fatal y no es viable.



La decisión del especialista se determinó luego de que los administradores legales "revisaran la nueva ley y la forma en que está escrita", dijo a The Washington Post Lee, padre del bebé.

Ante esta realidad, la pareja recibió la alternativa de viajar a otros estados con menos restricciones al aborto, pero los Dorbert informaron que no podían asumir los costos de un viaje a algunos de los territorios en los que el procedimiento es legal.



Esta nueva ley no solo deja sin opciones a parejas con casos como el de los Borbert, sino que castiga a los médicos que la violen, con sanciones que van desde la revocación de la licencia, a multas, hasta la permanencia por cinco años o más en la cárcel. La causa del enojo y la frustración de la pareja.



“Me enoja que los políticos decidan qué es lo mejor para mi salud”, dijo Deborah a The Washington Post. Lee manifestó que no entendían lo que había ocurrido, ya que les habían dicho que había una excepción. “Obviamente, no es una excepción suficiente en algunos casos", agregó Lee.

Terror a las sanciones

La explicación a la ausencia de la excepción para los Dorbert, puede estar en las sanciones, dijo Autumn Katz, directora interina de litigios del Centro de Derechos Reproductivos, citada por The Washington Post, quien explicó que, una excepción a una ley muy limitada con penas severas para los que la violan, aterroriza a los médicos.



"Es probable que se equivoquen al cuestionar si las condiciones para una excepción se cumplen por completo", reflexionó Kratz para el diario sobre la posición de los galenos.



Los Dorbert al final eligieron esperar el parto y brindar cuidados paliativos al bebé después que nazca. La falta de riñones, los pulmones poco desarrollados y el daño y deformaciones producto de la falta del líquido amniótico hacen suponer a los médicos que el pequeño no sobrevivirá más de dos horas, de nacer con vida.

Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, sugirió firmar una ley que prohíba el aborto después de seis semanas de embarazo, mientras la ley vigente fue presentada ante la Corte Suprema del estado para su apelación.



Una de cada tres mujeres se entera de que está embarazada pasadas las seis semanas de gestación, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California en San Francisco.



“Estamos a favor de la vida”, manifestó el republicano en una reunión en Tallahassee. “Llamo a la legislatura a trabajar, a producir cosas buenas y las firmaremos”.