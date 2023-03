Un hombre de California bate récord al visitar Disney 2,995 días seguidos

Un estadounidense fue inscrito en el Libro Guinness de los Récords por ostentar la mayor cantidad de visitas en días consecutivos a un parque de Disney.

Jeff Reitz, un californiano de 50 años, es el hombre que estableció esta peculiar marca, la cual le tardó un total de ocho años, tres meses y 13 días en completar, según informó la institución en su página web.

Desde 2012, Reitz realizó 2,995 visitas consecutivas al parque temático de Disney en Anaheim, California; hazaña que le ha otorgado el récord de más visitas consecutivas a Disneyland.

El estadounidense explica que lo que hoy le ha dado un récord y popularidad en el parque "comenzó como una broma entre amigos". "Lo decidimos porque estábamos sin trabajo y teníamos pases anuales que nos habían regalado, por lo que era una fuente de entretenimiento gratuito", explicó el hombre.

Los medios de comunicación se hicieron eco de su curiosa costumbre, convirtiéndolo en una celebridad de Disneyland por derecho propio.

El hombre también hizo su esfuerzo, indicó que empezó "a que los visitantes del parque me pararan para pedirme fotos y autógrafos", incluso llegó a familiarizarse con muchos de los trabajadores del parque.

Reitz buscaba establecer la marca en 3,000 visitas consecutivas, pero la pandemia del coronavirus detuvo su racha el 14 de marzo de 2020, faltando 5 visitas para cumplirlo.

El hombre también apareció en la edición de 2021 de "Ripley's Believe It or Not".