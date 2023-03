Biden dice que EEUU debe conocer "lo bueno y lo malo" de su historia

El presidente de Estados Unidos Joe Biden insistió el domingo en conocer todo "lo bueno" y "lo malo" de la historia del país al conmemorar la brutal represión, hace 58 años, de una marcha por los derechos civiles en Selma, Alabama.

"La historia importa", dijo el mandatario en el puente Edmund Pettus, donde una marcha de cientos de activistas pacíficos fue reprimida de forma violenta por la policía el 7 de marzo de 1965.

Ese "Domingo Sangriento" fue un catalizador para los derechos de los afroamericanos y llevó pocos meses después a la aprobación de la ley federal que prohíbe la discriminación racial en el ejercicio del voto.

Los manifestantes "forzaron al país a confrontarse a una dura verdad", añadió Biden al acusar a los republicanos de tratar de "ocultar la verdad" histórica.

"No importa cuán duro se esfuercen algunas personas, no podemos solo escoger aprender lo que queremos saber y no lo que deberíamos saber", dijo Biden cuando se debate cómo se está enseñando en las escuelas la historia de Estados Unidos.

"Debemos saberlo todo. Lo bueno, lo malo, la verdad de lo que somos como nación y todos deben saber la verdad sobre Selma".

Desde 2020 varios estados conservadores han aprobado leyes para prohibir la enseñanza de "la teoría crítica de la raza", una disciplina académica que investiga el racismo sistémico en la sociedad estadounidense.

El gobernador de Florida, Ron de Santis, considerado el favorito para la nominación de su partido en las presidenciales de 2024, defendió recientemente vetar un curso en secundaria sobre estudios afroamericanos criticando el "adoctrinamiento".

Biden también llamó a que el país siga vigilante de la defensa del derecho al voto, al mencionar que la ley de derecho al sufragio ha sido destripada por la Suprema Corte y amenazada por decenas de reformas en estados conservadores.

El presidente, cuya carrera política ha tenido amplio apoyo de los votantes afroamericanos, instó al Congreso a adoptar una gran reforma electoral, pero la iniciativa fue bloqueada por los republicanos.