¿Cuáles son los límites del poder presidencial para perdonar préstamos estudiantiles?

Hay alrededor de US$430 mil millones en juego para 40 millones de personas en las próximas decisiones de la Corte Suprema sobre la condonación de la deuda estudiantil.

Pero para el presidente Joe Biden, el alcance del poder del poder ejecutivo también está en juego.

En agosto de 2022, Biden anunció que el Departamento de Educación de EE. UU. cancelaría la deuda de préstamos estudiantiles federales para los prestatarios que ganan menos de $125,000 al año. El plan fue diseñado para mitigar las continuas dificultades financieras que sufrieron los prestatarios de préstamos estudiantiles durante la pandemia de COVID-19.

Por acción ejecutiva, el presidente determinó que el secretario de educación cancelaría $20,000 de la deuda de los prestatarios que recibieron la Beca Pell y $10,000 para otros a través de la Ley de Oportunidades de Ayuda para la Educación Superior para Estudiantes de 2003, o Ley HEROES. Autoriza al gobierno federal a cambiar los programas de préstamos estudiantiles en respuesta a emergencias nacionales.

Pero el estado de Nebraska y otros seis impugnaron el programa en un tribunal federal, alegando en parte que se trata de una extralimitación que viola la separación de poderes. Una segunda demanda, esta presentada por dos estudiantes , argumentó que la secretaria de educación no tenía la autoridad para establecer el plan y pidió a la corte federal que lo dejara sin efecto. Ambos casos están ahora ante la Corte Suprema.

La administración de Biden argumenta que ninguno de los demandantes ha sufrido lesiones reales y no son las partes adecuadas para demandar. Pero si la Corte Suprema no está de acuerdo, entonces decidirá si la administración siguió los procedimientos correctos al adoptar el plan y si el poder ejecutivo cubre un plan expansivo de cancelación de deuda. Las respuestas se basarán en principios fundamentales sobre cómo la Constitución divide el poder entre el Congreso y el presidente.

The Conversation le pidió a Derek W. Black, un erudito legal que se especializa en derecho constitucional y educación, que describiera el poder ejecutivo y su papel en las batallas legales sobre la condonación de la deuda de los estudiantes.

1. ¿Qué autoridad le otorga la Constitución al presidente y su administración?

La Constitución divide el poder entre los tres poderes del Estado para garantizar que ninguno de ellos tenga demasiado. Está el poder legislativo , integrado por ambas cámaras del Congreso; el poder ejecutivo , integrado por el presidente, el vicepresidente, el gabinete del presidente y las agencias federales, incluido el secretario de educación y el Departamento de Educación; y el poder judicial , que incluye tribunales federales de distrito, tribunales de apelación y la Corte Suprema.

El Congreso promulga leyes, establece impuestos, autoriza gastos públicos y establece políticas y reglas sustantivas.

El ejecutivo administra y hace cumplir esa legislación. En muchos casos, la legislación también autoriza a las agencias a tomar ciertas decisiones políticas de nivel inferior, ya sea a través de reglamentos o acciones ejecutivas.

Y el poder judicial determina si el legislativo o el ejecutivo infringieron las normas constitucionales o legales en el desempeño de sus funciones, incluso si violaron los derechos de alguien o se excedieron en el ámbito de su autoridad.

2. ¿Puede el presidente determinar cómo gasta el dinero el gobierno?

Sólo el Congreso puede apropiarse del dinero. El Congreso aprueba proyectos de ley de asignaciones cada año que autorizan un nivel específico de financiación para proyectos y agencias federales. El Departamento de Educación, por ejemplo, recibe una cantidad específica de dólares cada año para gastar en todos sus programas.

No hay autoridad libre para que el poder ejecutivo gaste todo el dinero que quiera. No hay disposición en la Constitución para eso. El presidente no tiene poder para gravar a nadie, ni poder para gastar dinero, excepto los impuestos y gastos que el Congreso ha autorizado para el presidente y sus diversas agencias.

Con el programa de condonación de préstamos estudiantiles, el presidente quiere que el secretario de educación condone la deuda de los estudiantes y asuma la responsabilidad de pagar los préstamos con dinero que el Congreso aún no ha asignado.

3. ¿Tiene el poder ejecutivo la autoridad para perdonar las deudas de los estudiantes?

Sí, pero hay salvedades. El presidente y otros miembros del poder ejecutivo, como el secretario de educación, pueden condonar deudas solo cuando el Congreso lo autorice. Una ley de 2007 estableció el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público , que permite que el secretario de educación condone préstamos estudiantiles después de que los tenedores de la deuda trabajen en puestos de servicio público durante 10 años. La Ley HEROES otorga al secretario de educación el poder de anular o modificar los préstamos estudiantiles durante tiempos de emergencia.

Los casos actuales no cuestionan el programa de servicio público. En cambio, desafían el programa de emergencia.

4. Si el poder ejecutivo tiene la autoridad para perdonar la deuda de los estudiantes, ¿por qué demandan los demandantes?

Se trata realmente del alcance y los detalles del poder del secretario de educación, más que de una cuestión general de si tiene poder.

El problema es que el Congreso, en la ley de alivio de la deuda de emergencia, otorga explícitamente al secretario el poder de anular o modificar los préstamos estudiantiles durante tiempos de emergencia, pero no especifica un tope para los montos de los préstamos que el secretario puede anular o modificar. El Congreso tampoco reserva una parte del dinero necesario para cubrir todos los préstamos potenciales que el secretario podría modificar o renunciar.

La pregunta es si el Congreso puede darle al poder ejecutivo lo que equivale a un cheque en blanco para gastar en la condonación de préstamos estudiantiles.

La administración argumenta que debido a que el Congreso no impuso ningún límite al poder de exención y ajuste del secretario de educación, el secretario puede ajustar o cancelar tantos préstamos como quiera, y el Congreso ha acordado implícitamente pagar la cuenta.

Los demandantes dicen que el Congreso no tenía la intención de otorgar al ejecutivo un poder tan amplio para ajustar y cancelar los préstamos estudiantiles, porque eso significaría un poder de gasto prácticamente ilimitado para el poder ejecutivo.

5. ¿Cómo ha cambiado con el tiempo el enfoque de la Corte sobre el poder ejecutivo?

El poder ejecutivo estuvo relativamente limitado hasta la década de 1940. La Corte Suprema rechazó los intentos del Congreso de delegar poderes al poder ejecutivo.

Pero en un mundo cada vez más complejo donde las buenas políticas dependen del análisis de expertos y de la evolución de los hechos, el Congreso no está bien posicionado para tratar algunos temas. El Congreso podría saber, por ejemplo, que la contaminación del aire es mala, pero determinar exactamente cuántas partículas en el aire son demasiadas o, para el caso, qué partículas son dañinas, está más allá de las capacidades del Congreso.

Entonces, el Congreso comenzó a delegar importantes cuestiones de política al poder ejecutivo. Durante el siglo pasado, la Corte Suprema ha permitido en gran medida esa delegación.

Pero la Corte Suprema actual está preocupada por el poder ejecutivo cada vez más expansivo que altera el equilibrio de poder entre el Congreso y el presidente. Esta Corte Suprema a menudo requiere un apoyo legal muy específico cuando el poder ejecutivo toma medidas radicales sobre cuestiones de gran importancia, lo que los juristas llaman la doctrina de las cuestiones principales . La Corte Suprema no mantendrá, como escribió el juez Antonin Scalia en 2001, un amplio poder ejecutivo basado en “términos vagos o accesorios” del texto legal porque el Congreso “no… esconde elefantes en ratoneras ”.

Esta doctrina, por supuesto, se encuentra en el centro de los casos de alivio de la deuda de los estudiantes, y la administración de Biden enfatiza que la ley otorga específicamente al secretario de educación el poder de anular y modificar los préstamos. Los retadores argumentan que la administración está tratando de sacar un elefante de la ratonera, porque el Congreso nunca imaginó un alivio de la deuda de este alcance o bajo estas circunstancias.