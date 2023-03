Celebrarán la primera "Cumbre de Líderes Latinas" en Nueva York

El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas (NDWC por sus siglas en inglés) celebrará la "Cumbre de Líderes Latinas" en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de tratar temas que le atañen para la toma de acciones concretas por los derechos de la mujer.

El evento será inaugurado este viernes 17 de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el domingo 19 a la 1:00 de la tarde en el Columbia Alumni Auditorium 650 West 168 Street, NYC. 10033.

La Cumbre se realizará en el marco de la celebración del "Mes de la Historia de la Mujer" en los Estados Unidos.

La fundadora y presidenta de la NDWC, Zenaida Méndez, indicó que la ocasión es propicia para que se tomen acciones concretas en torno a los temas centrales que involucran y afectan a la mujer, como: salud física y mental, vivienda asequible y la educación desde la primaria hasta estudios universitarios.

Este encuentro reunirá a líderes dominicanas, puertorriqueñas, cubanas, mexicanas, centroamericanas y sudamericanas con la finalidad de desarrollar un plan de acción de trabajo para continuar los avances en Nueva York, ciudad a la que muchas mujeres han migrado en busca de oportunidades.

"Queremos que las que estamos aquí y allá, tengamos espacios de convergencia y conocimiento, que reflexionemos sobre la situación actual de los derechos de las mujeres, así como el retroceso que estamos experimentando en derechos conquistados en los EE. UU.", expresó Méndez.

La activista dominicana considera este retroceso como una afectación para las mujeres que viven en los EEUU, lo que repercute en todas las latitudes al igual en las consecuencias para las nuevas generaciones.

"Otra reflexión que tendremos es sobre los estragos de la pandemia, la crisis económica y una guerra que afecta la economía de nuestros países de forma directa. ¿Qué va a pasar con los derechos de las mujeres en este contexto?", enfatizó Méndez.

En esta primera entrega, la "Cumbre de Líderes Latinas" contará con la participación de ponentes de los Estados Unidos, en particular de la ciudad de Nueva York e invitados especiales internacionales.

Entre las expositoras y panelistas están: Fenix Arias; administradora del Sistema Escolar en Yonkers, New York; Oxiris Barbot, presidenta de la Fundación United Health Fund; Nicole Pichardo, activista pro-derechos reproductivos RD; Johanna Fernández, profesora y escritora; Yaritza Méndez, coordinadora de la organización Make the Road New York; Carla García, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras.

Además estarán Jessica González Rojas, asambleísta del estado de Nueva York; la concejal Carmen de la Rosa, entre otras oficiales electas. Así como Kaliris Salas-Ramírez, representante de juntas de padres de escuelas públicas y otras activistas comunitarias.

Durante el desarrollo de la actividad, serán reconocidas tres mujeres, quienes se han destacado por contribuir con su trabajo al avance de las comunidades en las que se desenvuelven en los EEUU.

Para Zenaida Méndez la importancia de la presencia de mujeres líderes de todas las nacionalidades en este encuentro es que, ayudará a reforzar las relaciones locales y exteriores entre las organizaciones estadounidenses y latinas, al igual que a los gobiernos de los países representados.

"La participación y aporte en este primer encuentro de Latinas Líderes en Nueva York será de gran impacto para las mujeres en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe", aseguró Méndez.

Para participar de este gran evento se pueden comunicar vía correo electrónico natdomwomcau@gmail.com o inscribirse a través de su página de facebook: National Dominican Women Caucus.

El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas (NDWC), es una organización sin fines de lucro fundada el 4 de marzo del año 2000, compuesta primordialmente por mujeres dominicanas, pero que acepta todas las etnias. Su misión es educar, empoderar y asegurar la participación equitativa de las mujeres latinoamericanas, caribeñas y afrodescendientes en los Estados Unidos, en todos los ámbitos.