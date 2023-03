Se descarrila otro tren, ahora en Arizona; iba cargado de jarabe de maíz

Un tren de carga que llevaba jarabe de maíz se descarriló en el oeste de Arizona, cerca de la frontera del estado con California y Nevada, informó la empresa ferroviaria BNSF Railway.

Este suceso llamó la atención debido a un descarrilamiento importante el mes pasado en Ohio con sustancias peligrosas, y otros en Michigan, Alabama y otros estados, lo que ha puesto el reflector en la seguridad ferroviaria a nivel nacional.

En un inicio se dijo que el tren de Arizona traía productos peligrosos, pero más tarde se informó que transportaba jarabe de maíz. El suceso se produjo cerca del kilómetro 9 de la Interestatal 40, informó Mortensen. Es una zona rural y no residencial unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Lake Havasu City.

El tren descarriló el miércoles por la noche cerca de la localidad de Topock, indicó Anita Mortensen, vocera de la policía del condado Mohave, que dijo no tener noticia de fugas o escapes. No se reportaron heridos.

“BNSF Railway puede confirmar que un tren que transportaba jarabe de maíz se descarriló”, dijo la portavoz Lena Kent en un comunicado a la prensa. “No hubo heridos como resultado del descarrilamiento y los informes preliminares indican que no hay materiales peligrosos involucrados”. Kent no respondió a los mensajes de The Associated Press el jueves por la mañana.

La policía notificó a la Junta Nacional de Seguridad de Transportes (NTSB) y a BNSF Railway, las dos organizaciones que, según dijo la vocera, gestionarían el accidente.

La NTSB no ha respondido a peticiones de comentarios.

El mes pasado, un tren de mercancías que llevaba productos químicos peligrosos descarriló en East Palestine, Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania. El siniestro provocó un incendio e hizo que se evacuara a cientos de personas.

Intentando evitar una explosión descontrolada, las autoridades liberaron y quemaron cloruro de vinilo de forma deliberada de cinco de los vagones. Eso provocó llamas y una gran humareda negra que dejó preocupada a los habitantes de la zona por sus posibles efectos para la salud, aunque las autoridades afirmaron que hacían todo lo que podían para proteger a la gente.