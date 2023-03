El magnate de los medios Rupert Murdoch se compromete por quinta vez, a los 92 años

Rupert Murdoch es dueño de The Sun y The Times de Londres, y de periódicos en Australia. ( FUENTE EXTERNA )

El multimillonario Rupert Murdoch, propietario del influyente grupo de medios News Corp, se comprometió por quinta vez a los 92 años, anunció el lunes uno de sus tabloides, el New York Post.

El magnate nacido en Australia, naturalizado estadounidense en 1985, se casará con Ann Lesley Smith, una excapellán de la policía de San Francisco, de 66 años.

Según The New York Post, la pareja se conoció en uno de los viñedos californianos de Murdoch en septiembre pasado, un mes después de que se formalizara el último divorcio del multimillonario.

Después de unos meses juntos, Murdoch le propuso matrimonio el Día de San Patricio. "Estaba muy nervioso. Temía enamorarme, pero sabía que esta sería la última. Sería mejor. Estoy feliz", declaró a su tabloide.

Para Smith, viuda desde hace 14 años, "acercarse a los 70 significa estar en la última mitad" de la vida. "Esperé el momento adecuado. Mis amigos están felices por mí", le dijo al Post.

La boda tendrá lugar a finales del verano boreal, según el diario.

El magnate se divorció de su cuarta esposa, la modelo estadounidense Jerry Hall, en agosto de 2022 después de seis años juntos. Hall fue pareja del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, con quien tiene cuatro hijos.

Murdoch, cuya fortuna familiar es estimada por Forbes en más de 17,000 millones de dólares, posee cientos de medios de comunicación, en particular en Estados Unidos con empresas que controlan el influyente canal Fox News, el diario de negocios The Wall Street Journal y el tabloide neoyorquino The New York Post.

También es dueño, en el Reino Unido, de The Sun y The Times de Londres, y de periódicos en Australia.