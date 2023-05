Como si fuera en RD: Captan migrantes vendiendo en los semáforos de las calles de NY

Varios medios de comunicación de Nueva York han captado a migrantes junto a sus hijos vendiendo agua, refrescos, frutas, dulces y otros tipos de alimentos en los semáforos y calles concurridas de la ciudad.

Los reporteros han estado dando seguimiento a estos casos, indicando que, desde hace dos semanas atrás, se pueden ver estas escenas en calles muy concurrentes y peligrosas de Nueva York, tales como Harlem River Drive, FDR Drive, West Side Highway en Manhattan, Woodhaven Boulevard y Myrtle Avenue en Queens.

Algunas de las vendedoras deambulantes dijeron que su intención no es vender en las calles, sino tener un trabajo "de verdad" en Estados Unidos, según el relato del New York Post.

"Muchas personas que nos ven vendiendo aquí nos toman fotos y videos y dicen 'No puedes estar aquí vendiendo así' y 'No con tu bebé'", dijo una de las vendedoras fotografiadas. "Pero algunos días no hay con quién dejarlos... y si no trabajamos, no podemos pagar el alquiler y comprar comida... para los bebés", indicó la mujer.

El diario ha reportado que las autoridades hacen caso omiso ante la presencia de estas vendedoras que trabajan en las calles, la mayoría de ellas, migrantes que llegaron a EE.UU. a través de la frontera con México.

Justamente este lunes, el alcalde de Nueva York, Eric Adams dijo que la ciudad recibe una gran parte de estos inmigrantes centro y suramericanos que cruzan por la frontera sur del país, pero que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) no está dando los suficientes fondos a la ciudad.

"FEMA asignó 350 millones de dólares (unos 323 millones de euros) y solo 30 millones de dólares se destinaron a la ciudad de Nueva York", recalcó en una entrevista en el programa "The Sunday show with Jonathan Capehart" en la cadena MSNBC.

"Así que recibimos la gran suma de inmigrantes en nuestra ciudad, pero no estamos recibiendo los fondos para igualar. El plan en nuestros estados limítrofes es simplemente usar el dinero de FEMA para trasladar a los inmigrantes a la ciudad de Nueva York. Esa no es una solución viable", recalcó