"De donde viene uno sí importa", Andreína Martínez en la graduación de los latinos de Harvard

La segunda finalista del Miss Universo, Andreína Martínez, fue este martes la oradora principal de los graduandos latinos de Harvard, en donde llamó a los egresados a estar orgullosos del lugar de donde provienen y sus herencias, ya que, de una manera u otra, forjan sus impulsos y luchas.

La Miss República Universo 2021 explicó ante los asistentes a la celebración de afinidad en honor a los graduados latinos que en su camino en los últimos años ha sido consciente que de donde venimos y los antecedentes "no determinan el futuro", pero sí "la determinación y valentía".

Sin embargo, admitió que en la actualidad hay un "error" en relación a esa visión, al asegurar que "de donde viene uno sí importa".

"Es por el hecho de que soy una inmigrante que siento pasión por mi comunidad y es porque mi familia no fue a la universidad que me obligó a empujar con toda mi fuerza", señaló a modo de ejemplo la licenciada en Psicología que formó parte de la primera generación de su familia en asistir a la universidad.

"Les quiero recordar que sí importa de dónde venimos. Nuestros países, nuestras familias en estas comunidades nos dan la determinación y valentía que tenemos", le dijo la graduada con honores del City College de Nueva York a una audiencia que en varios momentos la aplaudió y la vitoreó.

Martínez, que fue una de las privilegiadas pasantes del Capitol Hill en Washington D.C. donde trabajó en la oficina de la Senadora Kristen Gillibrand, dijo a los jóvenes graduandos de la Ivy League que "hoy es un recordatorio" de todo lo que han logrado sobre todo de que están "sobre los hombros de muchos otros que han luchado", tras lo cual mencionó las luchas por varias problemáticas en diversos países de Latinoamérica.

"Estoy muy agradecida por mi pueblo, por los que me animaron, por los que me criticaron, aunque me dolió, y los que confiaron en mí para estos espacios como hoy", dijo la joven ganadora del premio Pay it Forward de Google por su trabajo a favor de su comunidad.

Andreína Martínez, de 25 años y con la gran sonrisa que la caracteriza, dio un mensaje motivador plagado de experiencias personales para ilustrar a los egresados de la reconocida universidad cada una de las ideas planteadas.

"Yo como ustedes soy el resultado de aquellos que creyeron en mí y quiero enfatizar lo significativo que es el que usen su poder para abrir un camino hacia adelante", subrayó la reina de belleza.

Dar un discurso en la universidad que no la aceptó

Andreína Martínez fue llamada al estrado por Frank Arce, el vicedecano de Admisiones y Ayuda Financiera de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard que dirigía la ceremonia de los latinos tras una "maravillosa introducción", tal como la misma joven expresó.

Al tomar la palabra, la reina de belleza agradeció a los presentes por permitirle ser la oradora principal en la ceremonia y formar parte de tan importante logro en sus vidas.

Para romper el hielo, la beldad contó una anécdota sobre la reacción de su hermano tras enterarse que ella daría un discurso en Harvard: "vas a dar un discurso en una escuela que no te aceptó", citó Martínez a su hermano frente a los egresados de Harvard.

Pero luego explicó, que ella nunca solicitó admisión para ingresar a la prestigiosa universidad por diversas razones, entre ellas la falta de recursos económicos, pero sobre todo porque creía que "personas como yo no van a esta escuela, familia como la mía no van a Harvard, personas que son como yo no van a Harvard".

"Ahora veo personas que se ven como mi familia y mis amigos y ustedes remueven la duda de personas de nuestro color podamos asistir a esta escuela y no solamente venimos sino que nos graduamos", reconoció la joven ante la audiencia de mayoría latina.

"Quiero reconocer todo el trabajo arduo y enfatizar que ustedes han podido llegar aquí no por suerte o por casualidad, sino por dedicación y persistencia", expresó Martínez a los graduandos.