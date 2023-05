Ron DeSantis recauda cifra récord en las primeras 24 horas de su campaña presidencial

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, trató el jueves de superar un comienzo vergonzoso de su campaña presidencial, describiendo un cronograma de viajes agresivo, ya que sus aliados insistieron en que siguen bien financiados y bien posicionados para una larga lucha primaria republicana por delante.

Si bien los partidarios de DeSantis reconocieron en privado que el anuncio fallido fue una distracción no deseada, hubo una sensación amplia, incluso entre algunos críticos republicanos, de que probablemente tendría consecuencias políticas limitadas a largo plazo, si es que las tuviera. Para los que dudaban, la campaña confirmó el jueves por la noche que había recaudado 8.2 millones de dólares en las 24 horas desde que ingresó a la carrera, una suma enorme que superó con creces la cantidad recaudada por el presidente Joe Biden durante el mismo período.

"¿Desearían poder hacerlo de nuevo? Probablemente", dijo David Oman, un veterano operativo republicano de Iowa, sobre la apertura llena de fallas de DeSantis. "¿Estaremos hablando de eso en 10 días? Probablemente no."

DeSantis lanzó formalmente su campaña el miércoles por la noche durante una conversación en línea con el CEO de Twitter, Elon Musk. Pero la transmisión de audio fallaba repetidamente , lo que dificultaba que la mayoría de los usuarios escucharan el anuncio en tiempo real.

El jueves, el gobernador republicano anunció planes para un bombardeo de tres estados la próxima semana con al menos una docena de paradas. Está programado para hacer campaña el martes y miércoles en Iowa antes de un viaje a New Hampshire el jueves y Carolina del Sur el viernes.

"Estamos enfocados con precisión en llevar el mensaje progresista del gobernador DeSantis para restaurar Estados Unidos a todos los votantes potenciales en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur", dijo el gerente de campaña Generra Peck. "Nuestra campaña se compromete a dedicar tiempo para ganar estos primeros estados nominados. Nadie trabajará más duro que el gobernador DeSantis para compartir su visión con el país; solo ha comenzado a luchar".

DeSantis se presenta a sí mismo como el único rival republicano legítimo en las concurridas primarias del Partido Republicano frente al expresidente Donald Trump , quien tiene una gran ventaja en las primeras encuestas junto con un control firme sobre una parte significativa de la base apasionada del Partido Republicano.

Sin embargo, Trump está plagado de su propio equipaje, que incluye múltiples amenazas legales y una fijación por su derrota en las elecciones de 2020.

Mientras tanto, el equipo de DeSantis abre la campaña con decenas de millones de dólares en el banco, incluidos los $8,2 millones recaudados desde el anuncio del miércoles, parte de los cuales provinieron de donaciones aseguradas por empaquetadores reunidos el jueves en Miami. En las 24 horas posteriores al lanzamiento de su campaña, Biden dijo que recaudó 6,3 millones de dólares.

The New York Times fue el primero en informar sobre el impresionante botín de DeSantis.

Un asesor del súper PAC aliado de DeSantis dijo que el grupo comenzó con $ 33 millones en el banco y 30 empleados pagados a tiempo completo ya en los primeros cuatro estados en el calendario de primarias presidenciales, con muchas más contrataciones ya planificadas para los siguientes 14 estados. para realizar concursos de primaria.

Ningún otro candidato presidencial republicano tiene tal infraestructura, incluido Trump. Sus ayudantes se negaron a decir cuánto personal tiene en los primeros estados. "Los únicos números de los que hablaremos son las enormes ventajas que el presidente Trump está acumulando en los primeros estados", dijo el portavoz Steven Cheung.

DeSantis enfrentó preguntas persistentes sobre su lanzamiento rocoso durante una gira de medios conservadores durante todo el día del jueves. Pero también proyectó confianza en un enfrentamiento contra Trump, afirmando en una entrevista de Newsmax: "Hay un límite en la cantidad de votantes que considerarían al expresidente en este momento".

"Ahora vamos a lanzar un bombardeo. Vamos a estar en estos primeros estados. Realmente vamos a estar por todo el país llevando este mensaje a nuestros votantes", dijo DeSantis. "También entienden que necesitas a alguien (para) cumplir dos mandatos. Necesitas a alguien que pueda ganar y ganar a lo grande".

Mientras el equipo de Trump se burlaba alegremente —"un #DeSaster de proporciones épicas", escribió Donald Trump Jr. en Truth Social—, muchos funcionarios republicanos, donantes y los primeros activistas estatales sugirieron que habría pocas consecuencias a largo plazo.

"Mira, me gusta Elon Musk, pero aparentemente despidió a demasiados tipos de TI", dijo el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, un candidato presidencial republicano para 2024 y crítico periódico de DeSantis, en "The View" de ABC. "No puedes culpar a Ron DeSantis por eso".

"Quiero decir, si Elon Musk me dijera: 'Vamos a transmitirlo', diría: 'Sí, este tipo sabe lo que está haciendo'. No funcionó", agregó Sununu. "El trabajo de Ron era pronunciar el discurso y exponer los puntos. Creo que hizo un buen trabajo al respecto".

El estratega republicano Terry Sullivan, quien dirigió la campaña presidencial de 2016 del senador Marco Rubio, sugirió que DeSantis está bien posicionado para superar un tropiezo temprano.

"Los grandes anuncios de la campaña presidencial se tratan solo de obtener un rebote a corto plazo (en las encuestas) y recaudar dinero en línea", dijo Sullivan. "DeSantis no necesita ninguno de esos. Solo necesitaba participar en la carrera y comenzar la campaña. Misión cumplida."

Mientras tanto, DeSantis equilibraba sus ambiciones presidenciales con su trabajo diario.

En su primer día completo como candidato presidencial anunciado, el gobernador de Florida firmó proyectos de ley para otorgar exenciones fiscales a los residentes de Florida. Iban desde exenciones de impuestos sobre las ventas para huracanes y útiles escolares hasta exenciones permanentes para necesidades de bebés y niños pequeños, como pañales. También aprobó una exención de impuestos de un año para las estufas de gas, un golpe directo a los demócratas que han planteado preocupaciones de salud sobre los electrodomésticos.

Gran parte del rumor más allá de Florida se centró en el anuncio fallido.

La expresidenta del Partido Republicano de New Hampshire, Jennifer Horn, describió el lanzamiento de DeSantis como una "oportunidad vergonzosa perdida". El único desafío potencial a largo plazo, dijo, es que sirve como "un regalo para Donald Trump", quien casi con seguridad se asegurará de que no se olvide rápidamente.

Quedaba "un alto nivel de interés" en DeSantis, según el presidente del Partido Republicano de New Hampshire, Chris Ager. Dijo que varios grupos del Partido Republicano están solicitando a DeSantis que hable en sus eventos.

"Creo que fue un movimiento bastante audaz probar algo totalmente nuevo en un anuncio", dijo Ager.

Y aunque las primeras encuestas muestran a Trump con una amplia ventaja sobre DeSantis entre los votantes de las primarias de New Hampshire, Ager dijo que muchas cosas pueden cambiar con el tiempo.

"Espero que la carrera se comprima", dijo. "Gob. DeSantis es definitivamente un contendiente serio y legítimo para el primer puesto".

El donante republicano y crítico vocal de Trump, Eric Levine, dijo que había poca charla en la comunidad de donantes sobre el tropiezo de DeSantis al salir de la puerta. Dijo que el gobernador de Florida sigue siendo uno de sus tres principales candidatos.

"Nadie lo va a dejar por eso. Si ha perdido o no a un par de personas que podrían haberse subido al carro si hubiera sido mejor, no lo sé", dijo Levine. "Ahora, es un maratón desde ahora hasta Iowa".