Demolerán edificio que se derrumbó parcialmente en Iowa; no hay muertos

Las autoridades de Iowa elaboraban el lunes un plan para demoler un edificio residencial de seis pisos un día después de que sufrió un derrumbe parcial, el cual causó heridas a por lo menos una persona y desplazó a un gran número de residentes y comerciantes. No se han reportado víctimas fatales.

Las autoridades de Davenport, una ciudad en el este de Iowa, señalaron en un comunicado de prensa que al dueño de la propiedad se le entregó el lunes una orden de demolición del edificio que alguna vez fue el Hotel Davenport. No se permitió que los residentes regresaran a recoger sus pertenencias debido a la inestabilidad de la estructura.

"Actualmente hay un contratista en el lugar que apuntala la propiedad y se tiene previsto que la demolición comience en la mañana", según el comunicado.

No se ha informado hasta el momento la causa del derrumbe.

Las noticias del derrumbe no sorprendieron a Schlaan Murray, un exresidente, quien dijo a The Associated Press que el año que vivió ahí fue "una pesadilla".

Murray, de 46 años, se mudó a su apartamento en febrero de 2022 y casi de inmediato comenzó a tener problemas. La calefacción y el aire acondicionado no servían y había problemas con la instalación hidráulica del baño.

Llamó varias veces a la compañía que administra el edificio y rara vez obtuvo una respuesta. En ocasiones, señaló, se presentaba una persona de mantenimiento, pero nunca solucionó los problemas por completo.

"Venían y le ponían masilla", comentó. "Pero se necesitaba más que esto. No arreglaron nada, sólo lo parcharon".

Se pregunta cómo es que el edificio pasó las inspecciones.

Mientras tanto, los bomberos y otros socorristas están siendo reconocidos por salvar vidas, con gran riesgo para su propia seguridad personal, dijeron funcionarios durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana.

"Cuando algo así sucede aquí, y ocurre una tragedia, nuestros equipos de respuesta inmediata hacen su trabajo, y no puedo agradecerles lo suficiente", comentó el alcalde Mike Matson.

El jefe de bomberos, Michael Carlsten, dijo que los trabajadores buscaron supervivientes durante toda la noche y rescataron a una persona del edificio, lo que eleva a ocho el número total de personas rescatadas por los bomberos. Otras 12 personas fueron escoltadas por los bomberos cuando acudieron por primera vez al derrumbe el domingo por la noche.

"No se tiene conocimiento de que haya personas atrapadas en el edificio", declaró Carlsten. Las autoridades no han informado el número de heridos ni la naturaleza de sus lesiones. Carlsten sí dijo que la persona que fue rescatada durante la noche se encontraba en el hospital.