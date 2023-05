Mujer ebria "se tiró al agua" con su auto mientras conducía por una playa de Florida

Una mujer de Orlando está acusada de estar bajo la influencia del alcohol y manejo imprudente tras precipitarse al agua en una playa en el condado de Volusia, Florida

De acuerdo con la policía del condado de Volusia, Sarah Ramsammy, de 26 años, conducía a más de 80 kilómetros por hora cuando "se tiró al agua" en la entrada de Smyrna Dunes Park, pasando cerca de bañista y casi golpeando a un infante. El hecho ocurrió el sábado pasado.

"Este hombre, solo gritó, '¡Oye, cuidado!' Y mi hija estaba allí mismo en la costa. Solo tiene tres años. Y el auto azul probablemente estaba a uno o dos pies de distancia de ella", dijo Ashley Young, quien estaba allí con su hija y su perro, según recoge un medio local.

La joven tenía una concentración de alcohol en la sangre de 0.153 y enfrenta cargos de conducción en estado de ebriedad, conducción imprudente y no obedecer un dispositivo de control de tráfico, según una publicación en Twitter de la oficina del alguacil.

Young le explicó a Click Orlando que ella empezó a golpear la ventana del lado del conductor pero que "las dos personas en el automóvil ni siquiera me miraron ni me reconocieron. Y en realidad aceleraron y siguieron corriendo por este camino".

"No hubo disculpas. Siento que cualquier persona normal y cuerda habría dicho: 'No fue mi intención. Lo siento'", agregó a la mujer. "Simplemente no se arrepintió de nada, lo que creo que fue realmente impactante para mí".

El video de la cámara corporal de los oficiales muestra a Ramsammy preguntándole: "¿Y por qué voy a ir a la cárcel?"

El oficial llega a responder que "en este momento, creo que estás conduciendo bajo la influencia", a lo que la joven solo responde: "Está bien".

Sarah Ramsammy fue liberado con una fianza de 1,500 dólares, según informó la oficina del alguacil.