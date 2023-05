Los devastadores efectos de Tranq, la "droga zombi" que tiene bajo amenaza a EE.UU.

Moretones convertidos en un tejido negro y costroso y dolores insoportables que la hacían despertar por la mañana, son algunos de los síntomas que comenzó a observar Tracy McCann, de 39 años, tras comenzar a usar la peligrosa unión de fentanilo y xilacina, un sedante veterinario usado principalmente para caballos.

"Me despertaba llorando por la mañana porque mis brazos se estaban muriendo", dijo la mujer en un testimonio ofrecido para un reportaje del diario The New York Times sobre esta nueva droga conocida como tranq.

La droga, comercializada también bajo el nombre tranq dope o zombie drug, fue distribuida por primera vez en Filadelfia, pero se ha estado expandiendo por todo Estados Unidos y ha causado una alerta en California, donde se han restringido al menos cuatro muertes.

Las autoridades de EE.UU. han arremetido contra los componente de la potente droga. En el caso de la xilacina, un sedante aprobado en 1972 únicamente para uso veterinario en Estados Unidos, las autoridades buscan restringir su acceso.

En abril, se clasificó como una "amenaza emergente" la mezcla del sedante con el potente opioide fentanilo, lo que ocurrió unos días después de que se presentara una iniciativa bipartidista en el Senado de Estados Unidos que busca clasificar como una "sustancia controlada" a la xilacina.

También en marzo, el condado de los Los Ángeles, California, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, (FDA por sus siglas en inglés), dijo que restringiría las importaciones del tranquilizante de animal, que se encuentra cada vez más en drogas ilegales como el fentanilo y la heroína.

La xilacina es un tranquilizante no opioide cuyo efecto es duradero. Como deprimente del sistema nervioso central, la xilacina produce un efecto sedante prolongado lo cual puede incrementar el riesgo de sobredosis y deja a los adictos vulnerables a violación sexual y a robo.

En un comunicado, la DEA señaló que las personas que se inyectan mezclas de drogas que contienen xilacina pueden desarrollar lesiones graves, incluida la necrosis -muerte del tejido humano- que puede conducir a la amputación.

También provoca somnolencia excesiva, hipertensión, taquicardia y depresión respiratoria.

Un video viral

Un usuario de TikTok viralizó las imágenes que muestran a un grupo de personas agachadas, colgadas y algunas tiradas en el suelo mientras se encontraban bajo los efectos de la mortal droga en las calles de Kensington, Filadelfia, EE.UU.

El video, publicado por la cuenta urbanvisual2.0, registró más de 9 millones de visualizaciones y los encargados de grabarlo expresaron su asombro ante los efectos de esta potente mezcla.

"La xilacina de drogas ha golpeado fuerte a Filadelfia, causando un aumento de las muertes provocadas por sobredosis, así como heridas graves que pueden provocar sepsis y amputaciones", advirtió el Departamento de Salud y la Junta de Salud de la ciudad en un comunicado.

Resistente a la naloxona

La mezcla, que puede llegar a provocar la muerte, es causante de otra preocupación y es que las autoridades han advertido su resistencia al narcan o naloxona, un medicamento que se usa para evitar las sobredosis de opioides.

"Ciertamente, escuchamos de personas que vienen justo después de recibir naloxona. Es posible que no funcione si la xilacina está presente", dijo el doctor Jeffrey Hom, del Departamento de Salud Pública de San Francisco. "Pero si esa persona ha vuelto a respirar, eso es lo más importante para salvarle la vida", agregó.

De todos modos, los doctores recomiendan su uso para tratar la sobredosis relacionada con el opioide.

"Si alguien ha tenido una sobredosis de una combinación de xilazina y opioides, la naloxona funcionará en la parte de la sobredosis causada por el opioide", dijo el doctor Siddarth Puri de la División de Control y Prevención del Abuso de Sustancias del condado de Los Ángeles.