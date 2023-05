Nueva York otorgaría una pensión de por vida a los hijos de policía dominicana asesinada en 2017

Dos asambleístas de la ciudad de Nueva York están preparando un proyecto de ley con el que buscan otorgar una pensión de por vida a los hijos de la oficial de policía dominicana Miosotis Familia, asesinada en el 2017 mientras se encontraba de servicio en El Bronx.

Miosotis era una policía veterana, de 48 años, tenía 12 años trabajando para el Departamento de Policía de Nueva York, cuando fue asesinada por un disparo mortal en la cabeza mientras cumplía con sus funciones, la madrugada del miércoles 5 de julio del 2017. La dominicana se encontraba sentada dentro del vehículo policial junto con uno de sus compañeros de trabajo, en la intersección de la Avenida Morris, en la calle 183, en El Bronx.

El proyecto fue propuesto por Jeffrey Dinowitz y Gustavo Rivera, ambos demócratas, quienes aseguran que este brindará protección a los tres hijos de la dominicana, Génesis Villella, de 26 años, y los gemelos Peter y Delilah Vega, de 18 años.

Según la ley, los hijos de policías monoparentales asesinados en el cumplimiento de su deber, no tienen derecho a pensiones vitalicias, un beneficio otorgado a los cónyuges y padres de los oficiales de policía de Nueva York, según recoge el New York Post.

Los beneficios para los hijos de Familia, llegarán al máximo cuando los hermanos menores cumplan 21 años.

"Es extremadamente injusto que los hijos de la Oficial Familia no reciban beneficios", dijo el asambleísta Jeffrey Dinowitz.

El nuevo proyecto de ley permitiría a la hija mayor de Familia calificar para "ciertos beneficios por muerte accidental del cónyuge", con el dinero dividido en partes iguales entre los tres hermanos.

"Antes de que mi madre muriera, me sentó y me dijo: 'Tengo un trabajo peligroso y si me pasa algo, necesito que cuides a tu hermano y hermana'", dijo Villella al New York Post "Nos pusieron en una situación única y espero que este proyecto de ley corrija nuestra situación y me reconozca como la madre responsable de cuidar a Peter y Delilah, que son mis hijos", dijo.