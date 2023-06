Asesinan a inmigrante dominicano en NY de varias puñaladas en la espalda

Un dominicano fue asesinado de una estocada en la espalda por su compañero de habitación, en un hecho ocurrido el pasado martes en la zona de Inwood en el Alto Manhattan.

El hombre fue identificado como Máximo Polanco, quien vivía junto a su atacante en la misma habitación. Los medios locales recogen que este último tenía problemas mentales.

Tras asesinar a Polanco, el atacante intentó escapar de la escena del crimen, pero fue detenido por otras personas.

Maximito, como era conocido por sus vecinos, dejó tres hijos que todavía residen en la República Dominicana, mientras, que el atacante ya había sido reportado a las autoridades, quienes ya tenían conocimiento de que este hombre tenía conductas violentas.

"La primera vez que llamé a la policía ellos lo mandaron a un hospital, la segunda vez llamé: ´mire él no tiene las condiciones para vivir en esa casa´ y el policía me dijo que si no abría yo la puerta de la casa me iba a arrestar", dijo Ángel Polanco, familiar de Maximito y quien también residía en el mismo apartamento.

Según relata el portal de noticias de Univision, los familiares de Máximo están pidiendo apoyo a la comunidad para poder costear los gastos funerarios del hombre.