Un niño de 10 años se suicida luego de ser víctima de acoso escolar en Nueva York

Un niño de 10 años se quitó la vida tras presuntamente sufrir acoso escolar durante varios meses en Peekskill, Nueva York.

Christian Illescas, padre de Gianlukas, acusó a las autoridades de la escuela Hillcrest Elemental de no prestar atención al caso de bullying que sufría su hijo.

"Que él es un niño raro, que está gordo, que es feo, que es creepy, que sus zapatos eran como de homeless (vagabundo), él venía llorando. Después de eso no quiso él más ir a la escuela", dijo Illescas al señalar que su hijo recibía todo tipo de insultos en el plantel escolar.

El hombre asegura a Univision que intentó denunciar el acoso que sufría su hijo Gianlukas, pero que no fue escuchado.

"Le quitaron la computadora a mi hijo dos meses, le quitaron el instrumento musical y no hicieron nada, cuando hubo bullying lo suspendieron a él", denunció el padre.

"Lo primero que voy es a la escuela, pero nadie me atendió, me dijeron que me iban a llamar, pero nadie me llamó", agregó el hombre que dijo que esa situación duró seis meses.

La muerte del pequeño ocurrió el pasado jueves 25 de mayo, cuando aprovechó la ausencia de su padre y un descuido del abuelo para cometer el hecho en su casa.

La escuela se limitó a señalar que están colaborando con la policía.

"Estamos profundamente tristes y ahora nuestro enfoque es ayudar a nuestra comunidad escolar a sobrellevar su dolor. Si bien este incidente no ocurrió en los terrenos de la escuela, estamos trabajando en estrecha colaboración con la policía local y esperamos sus hallazgos", señalaron en un comunicado.

El próximo martes, Christian Illescas realizará una protesta para exigir justicia en el caso de su hijo y señaló que sopesa tomar acciones legales.

Han ocurrido por lo menos dos casos similares este 2023 en Nueva Jersey. El pasado 6 de febrero, la pequeña Felicia LoAlbo Meléndez fue encontrada por un compañero en uno de los baños de su escuela, sola e inconsciente. La autopsia confirmó que la estudiante de sexto grado se había quitado la vida.

Unos días antes, el 1 de febrero Adriana Kuch, de 14 años, fue agredida por estudiantes en la Central Regional High School in Berkeley Township y el 3 de febrero se quitó la vida en su casa de Bayville, Nueva Jersey.

¿Cómo denunciar el acoso escolar en Nueva York?

Si tu hijo o alguien niño que conozcas sufre acoso escolar, la Ciudad de Nueva York tiene estos recursos para denunciar el comportamiento:

Para denunciar actos de bullying en escuelas llama al (718) 935–2288, o visita el sitio web del Departamento de Educación.

NYC Well brinda apoyo confidencial por situaciones de estrés, depresión, ansiedad y abuso de drogas o alcohol en el 1-888-NYCWELL (1–888–692–9355) o envía un mensaje de texto con la palabra WELL al 65173.

La página del Departamento de Educación de Nueva York ofrece una amplia variedad de recursos que puedes revisar en el siguiente enlace.

Además, el 311 es el sitio web oficial de la Ciudad de Nueva York para obtener información y denunciar este tipo de agresiones.