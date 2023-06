Nueva York prohíbe las barbacoas en las aceras del Alto Manhattan este verano

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) estará enfocado en hacer cumplir el reglamento que prohíbe el uso de barbacoas o parrilladas en las aceras, con el objetivo de reducir los tiroteos y prevenir la violencia este verano, según informaron medios locales.

"Tomamos las parrilladas en un intento de reducir las fiestas y tratar de eliminar los tiroteos y las peleas", dijo un policía de Brooklyn con más de 25 años en el trabajo al New York Post.

La policía de la ciudad de Nueva York ha colgado afiches en zonas del Alto Manhattan en los que advierte a los ciudadanos que está prohibido hacer fogatas o barbacoas en la vía pública y también señala que no está permitido consumir alcohol en público y obstruir el paso de los peatones en la acera con mesas, sillas y otros objetos.

En los afiches, pegados en en las calles de vecindarios como Harlem, las autoridades explican que las prohibiciones se sustentan en el Código Administrativo 24-149 que regula el uso, mantenimiento o encendido de cualquier fuego abierto causando la emisión de contaminantes al aire libre.

"Es ilegal tener una barbacoa al aire libre en la vía pública y en los parques infantiles. Si quieres hacer una de manera segura puedes llamar al 311 para saber que lugares están permitidos", se puede leer en los volantes colocados por el NYPD.

La medida busca reducir los tiroteos y peleas producto de las fiestas en lugares públicos durante los meses de verano, así como evitar incendios, según recoge el New York Post.

No se ha dado a conocer en detalles sobre cuáles serían las consecuencias de aquellos que no sigan la ley, pero la medida no ha sido tomada de forma positiva por la población que alega que esto es una actividad tradicional para muchos en esta época del año, pero otros la apoyan señalando el alto volumen de la música.