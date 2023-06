Perpetuo Socorro: la escuela pública que posicionó tres estudiantes en la Ivy League

El Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro abrió sus puertas el 15 de septiembre de 1953 en la Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este y, a casi siete décadas de su apertura, los directivos muestran con orgullo la "excelencia" de sus egresados, la que ha llevado a tres de ellos a matricularse en importantes universidades de Estados Unidos, en Harvard y Yale, que forman parte de las ocho más antiguas del país, mejor conocidas como Ivy League.

La escuela, que inició bajo el nombre de "María Cristina Fiallo" con una matrícula de 43 estudiantes y tres maestros, hoy es una plaza educativa que recibe estudiantes desde el nivel inicial hasta la educación secundaria con la modalidad general y técnica. Y solo el nivel secundario cuenta con 952 alumnos y unos 80 maestros en la actualidad, según dijo la primer teniente, pedagoga, Ingrid Peralta, quien es directora docente.

El nombre actual de la escuela llegó en 1962 cuando la administración pasó a ser responsabilidad de la congregación "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" y en 1981 el centro se convirtió en una dependencia directa de la Jefatura de Estado Mayor, F.A.D., lo que significa que la Fuerza Aérea toma el control y es quien decide quienes serán sus directores.

La congregación religiosa ya no está, pero Peralta asegura que sus lineamientos siguen presentes.

Con la llegada de la Fuerza Aérea al centro y personal militar para dirigirlo, también llega un director militar, antes llamado intendente, y también se implementa el cargo de regente, quien se desempeña como el asesor del director y vínculo entre la FARD y el Ministerio de Educación (Minerd). Actualmente el director militar es el coronel César Augusto Figueroa Amparo y el director regente es el coronel Humberto Mariano, pedagogo, explicó Peralta en un entrevista con este medio.

La Fuerza Aérea también puede nombrar a los maestros que impartirán docencia en la escuela gracias a un "convenio" con el Minerd. En la actualidad, el 70 % de los profesores del politécnico han sido nombrados por Educación y son civiles.

En el centro la "excelencia" no es algo que se consigue de la noche a la mañana y por ello es "innegociable" que un estudiante muestre "disciplina" para asegurar su permanencia, así como mantener su índice académico y el respeto, tanto para el personal de la escuela como para sus compañeros, indicaron Peralta y la segundo teniente, María Lidia Abreu, quien funge como la subdirectora docente.

"La disciplina es de vital importancia porque un estudiante indisciplinado no capta, no aprende, no produce", considera Peralta que ejerce como directora docente desde el 2019 luego de varios años en los que fue docente y coordinadora.

El centro inició con el título de informática en 1996, luego se incorporaron contabilidad y enfermería dos años más tarde. En el 2008 marcaron un hito al ser la primera escuela secundaria de República Dominicana en ofrecer el técnico en aeronáutica. Para 2019 la escuela incluye en su oferta académica mercadeo, farmacia y mecanizado. Para los próximos años se incluirán seguridad ciudadana y educación física, para un total de nueve técnicos.

El centro acepta alumnos para iniciar el tercer de bachiller, que constituye el primer ciclo del nivel secundario, pero su cupo es "un poquito cerrado", ya que deben recibir a los estudiantes del liceo general que funciona dentro de la plaza educativa y por el deseo de mantener el "estándar" de sus estudiantes.

A pesar de que los hijos de los oficiales gozan de preferencia, actualmente el 70 % de la población estudiantil del recinto lo representan hijos de civiles, según indicó su directora docente, que señaló que no solo reciben alumnos de la "comunidad cercana", sino de otros lugares tan distantes como la avenida España al sur de Santo Domingo Este y Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

Los 952 estudiantes con los que cuenta la escuela se distribuyen en 30 secciones.

El centro cuenta con varias actividades extracurriculares para ofrecerle a los jóvenes estudiantes experiencias más allá de las aulas, como el club de debate de las Naciones Unidas, así como grupos de lectura y deportivos, además está en planes crear uno dedicado a potenciar la parte artística de los estudiante.

"Nosotros nos enfocamos en que los estudiantes tengan un perfil de acuerdo a su título técnico y así poder desarrollarse en su medio de vida para poder pagar una carrera universitaria" 1er teniente pedagogo, Ingrid Peralta Directora docente del politécnico del Perpetuo Socorro “

Peralta señala que uno de los objetivos del centro es que sus egresados puedan incorporarse en el mercado laboral, pero sobre todo "en la calidad" y que sus estudiantes "reciban la mejor educación posible".

La directora docente aseguró que la escuela "está entre los 10 colegios mejor posicionados del país" y que cada día se empeñan en "mantener estos niveles y seguir avanzando".

Para lograrlo, la directora no solo exige disciplina de los estudiantes sino a su plantilla de docentes, a los que buscan hacer sentir confiados y darle la importancia que merecen, así como exhortarlos a que se propongan metas y se superen a sí mismos, así pueden servir de ejemplos para los alumnos.

Estudiantes "estrellas"

Desde el año 2021 el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ha sido noticia tras darse a conocer que varios de sus estudiantes han emprendido la ardua carrera por optar por una beca en universidades de Estados Unidos y han obtenido resultados positivos, dos de ellos en la Ivy League, conformado por un grupo de ocho universidades en el noroeste estadounidense que gozan de una reputación de altos logros académicos y prestigio social.

José Ramón, el primero

José Ramón Valdez Genao allanó el camino al ganar una beca completa para estudiar Ciencias Políticas y Estudios Educacionales en Harvard, lo que le convierte en el primer estudiante criollo de escuela pública que lo logra.

José Ramón Valdez tenía 18 años cuando se preparaba para iniciar su carrera en Harvard en septiembre del 2021, dos años más tarde el becario regresó a República Dominicana en compañía del Glee Club, el coro universitario más antiguo de los Estados Unidos que mostraba sus destrezas musicales por primera vez a los dominicanos y por iniciativa del joven.

Se graduó en 2020 con un índice de 99.5 y pasó un año en gestiones por entrar a una universidad en EE.UU., en el proceso aplicó a 21 casas de estudios y solo dos le aceptaron: Harvard y Columbia.

Shaniely, la pupila de José Ramón

Shaniely Peña Gómez siguió a su compañero de escuela y el 30 de marzo de 2023 recibió la confirmación de la Universidad de Yale, a la que había aplicado para estudiar Ética, Política y Economía.

Shaniely fue una de los 2,000 candidatos que aceptó Yale de un total de 50,000 candidatos para iniciar en el verano de 2023 tras varios años en los que participó en debates, modelos de las Naciones Unidas, formó parte de la creación de un periódico escolar, al mismo tiempo que mantenía notas excelentes con miras a llegar a una universidad de la Ivy League

Rosmairy, la tercera becada

El trío de becados lo completa la joven Rosmairy Díaz, quien ingresará este año en el Instituto Tecnológico de Florida para estudiar Ciencias Aeronáuticas.

Al igual que sus compañeros, Rosmairy es una estudiante que por sus altos índices académicos consiguió una beca en una institución estadounidense, cuya confirmación llegó el pasado 19 de abril.

Rosmairy y Shaniely terminarán el bachillerato en el presente año escolar, mientras que José Ramón se encuentra en el segundo año de su carrera.

Al mencionar los nombres de estos estudiantes, la palabra "estrellas" brota casi de manera instantánea de los labios de la directora docente de la escuela.

"Ellos llegaron ahí en base a disciplina y mucho trabajo; trabajo de su familia, trabajo de ellos, que tuvieron la disposición de aprender cada día y de cada uno de sus compañeros", dijo Peralta sobre el logro de Shaniely y Rosmairy y José Ramón.

De esta manera, la orgullosa directora docente aseguró que conseguir las becas no fue un proceso de un día, sino que son el resultado de un esfuerzo de varios años, que inició en tercero de bachiller, cuando fueron guiados por estudiantes de último año en el tramo que conecta el final de su carrera escolar y su ingreso a la vida adulta.

Esto forma parte de un programa de mentoría que aplica el centro, mediante el cual los estudiantes que se preparan para salir del bachillerato identifican a un compañero que iniciará el tercer de bachillerato al cual van "moldeando" junto a las charlas que ofrece la escuela y cuyo fin es motivar a los jóvenes y ayudarlos a alcanzar su máximo nivel en cuanto a formas de expresarse, la entrada al club de su interés, es decir, "cada quien va buscando su norte", subraya la directora.

Caso Rosmairy Díaz

Al igual que Shaniely, Rosmairy recibió una beca que solo cubrirá una parte de su colegiatura, por lo que la chica recurrió a varios medios para solicitar ayuda económica y completar los gastos para sus estudios de Ciencias Aeronáuticas en el Instituto Tecnológico de Florida.

Sin embargo, la directora del politécnico asegura que se trató de una "mala desinformación", ya que la escuela ha llevado a cabo gestiones de canalización para evitar que las chicas lleguen a perder la beca.

"A la joven se le está dando el mismo tratamiento que a Shaniely", señaló la primera teniente antes de señalar que "la vicepresidenta se ofreció en pagarle todo" y que "aquí en la Fuerza Aérea estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que esa beca no se pierda".

"El centro los acompaña en cada momento. La niña no está sola y no va a perder su beca", aseguró la directora docente.

Peralta explicó que, como institución, no pueden asumir el gasto de esas becas, pero hacen lo posible por asistir a los jóvenes para gestionarle quien les pueda ayudar con el financiamiento, actividad en la que también se involucra la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas.

"Como institución y como escuela estamos prestos siempre para ayudar. Pero nosotros nunca hemos dejado sola a Rosmairy, nunca", enfatizó la oficial.

El proceso de las becas

De acuerdo con Peralta, el auge de aplicar a becas internacionales entre los estudiantes del Perpetuo Socorro surge tras la participación de los jóvenes en los debates de las Naciones Unidas, los que le permiten a los muchachos y muchachas viajar a Estados Unidos, así como la oportunidad de participar en talleres virtuales.

La directora docente también señala "la calidad de los estudiantes", entre los determinantes para solicitar estas becas, que en muchos casos son solicitadas en universidades que no superan el 5 por ciento en la tasa de aprobación.

Explica, además, que los alumnos también reciben charlas de los egresados como José Ramón, quienes hablan sobre su experiencia, proceso con el que la escuela enfatiza su propósito de que cada uno de sus estudiantes deje "un legado" y vayan induciendo a sus compañeros por el camino que ya recorrieron.

Una vez los jóvenes solicitan la beca, según explicó Peralta, los maestros, la directiva y demás actores de la escuela colaboran para proporcionar a los estudiantes lo que necesiten para completar el formulario, como cartas de recomendación, carta de los docentes, de la directora y recomendaciones de los superiores.

Incluso dispusieron de una unidad de bienestar estudiantil para que este equipo en particular trabaje para ayudar a los jóvenes en el proceso, dijo la oficial de la Fuerza Aérea.

La escuela es consciente de sus logros y desde la dirección están enfocados en mantener la calidad por lo que insisten en la disciplina como base de la constancia y el fiel cumplimiento de los lineamientos, tanto los que provienen del Minerd como de la Fuerza Aérea, como la fórmula para garantizar que los resultados percibidos se mantengan.

"Nos enfocamos a la calidad, que somos especiales y que cada uno de nosotros tenemos que dar los mejor para que los 952 estudiantes sean estrellas y que tengan un norte seguro y que aún salgan egresados de acá, sepan que tienen una institución, una escuela que pueden contar con ella y que nunca, nunca los deja solo", es el norte que persigue la directora docente.

La primer teniente, Ingrid Peralta, confirmó que, en el tiempo que tiene funcionando la escuela, José Ramón, Shaniely y Rosmairy son los únicos que hasta el momento han alcanzado llegar a universidades de Estados Unidos.

Ante el ingreso de sus estudiantes a universidades prestigiosas tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, el Colegio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se compromete a seguir motivando a cada generación y, con más empatía, guiar a los interesados hacia el lugar correcto y ayudarlos a dar los pasos necesarios para que logren sus objetivos.