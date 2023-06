La SIP anuncia la búsqueda de un nuevo director ejecutivo

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, anunció hoy que la organización está iniciando una transición en su liderazgo tras el anuncio del plan de jubilación de su director ejecutivo, Ricardo Trotti, tras 31 años de servicio.

"Hemos tenido la suerte de contar con el liderazgo de Ricardo por tres décadas. Él ha sido fundamental en nuestras actividades y proyectos, especialmente en nuestra misión de defender y promover la libertad de prensa y la libertad de expresión, piedras angulares de la democracia", dijo Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos.

Greenspon agregó que "la visión de Ricardo ha ayudado a la SIP a gestionar proyectos imprescindibles como el de la lucha contra la violencia e impunidad en crímenes contra periodistas". Esa misma visión, dijo, ha permitido que todos los medios socios de la organización, desde los medios de referencia hasta los más chicos y del interior de los países, se sientan acompañados en la búsqueda de sus objetivos.

Greenspon liderará el proceso de transición junto a la presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, Gabriela Vivanco, directora del diario ecuatoriano La Hora, y un subcomité conformado por otras autoridades de la organización.

Trotti comenzó su gestión como director ejecutivo en enero de 2015. Se incorporó a la organización en 1993 y antes ocupó diversos cargos, entre ellos los de director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa.

Greenspon anunció y agradeció que Trotti continuará como director ejecutivo hasta finales de 2023 para ayudar en el proceso de contratación y formación de la persona que le sucederá.

Trotti dijo que espera seguir contribuyendo a la causa de la SIP desde otras perspectivas. "Uno no puede desprenderse fácilmente de una institución tan valiosa para la libertad. Estoy muy agradecido y me siento privilegiado por haber acompañado y aprendido en esta organización, cuyo patrimonio más valioso radica en la convicción de sus autoridades y miembros de que no puede haber democracia sin libertad de prensa, periodismo independiente y medios sostenibles."

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.