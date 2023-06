La cara de un bebé de casi tres meses recibió más de 20 rasguños en una guardería de Australia

Una mujer de Melbourne, fue a recoger a su bebé de casi tres meses en la guardería tras recibir una llamada de que había tenido un incidente con otro niño y cuando llegó, lo encontró con la cara rasguñada y ensangrentada.

La historia rescatada por el New York Post describe el horror de la madre australiana, que corrió hacia el centro Only About Children en Melbourne después de recibir la llamada sobre el violento percance que sufrió su hijo Noah.

"Lloramos todo el camino. No podíamos creer que algo horrible le pudiera pasar a nuestro hijo, no podíamos aceptar esto", expresó al medio australiano 9News.

Tras el incidente, el centro compartió a los padres fotos de los rasguños en el rostro del niño, pero la madre asegura que no pudo mirarlas porque las consideró "demasiado gráficas".

De acuerdo con los medios locales, la guardería explicó que el niño fue lastimado por otro cuando el cuidador se ausentó brevemente para cambiarle el pañal a un tercer niño. Pero la madre no acepta esta versión de los niños.

Te puede interesar Instagram es la principal plataforma para redes de abuso sexual infantil, señala un informe

"La explicación del centro es que esto sucedió accidentalmente. Pero no podemos aceptar esta explicación, porque había más de 20 rasguños en la cara de Noah. ¿Cómo puede suceder esto accidentalmente?", se cuestiona la mujer.

El bebé fue llevado a un centro médico, donde el personal lo examinó y limpió sus heridas, incluso comprobaron que sus ojos y cerebro no tuvieran lesiones, dado la gravedad de los rasguños.

Rachel dijo que Noah se estaba recuperando y los médicos descartaron que el bebé presente cicatrices en la cara. La madre no ha vuelto a llevarlo a la guardería desde entonces.

Only About Children Melbourne Central rechazó hablar con los medios, pero se disculpó con la familia a través de un correo electrónico, en el cual indicaron que implementará un "plan de acción"para evitar que el incidente vuela a ocurrir, según recoge The Post.

En tanto, el Departamento de Educación del estado australiano de Victoria informó que estaba al tanto del caso y que, como resultado, el centro había cambiado sus políticas.

"El servicio ha implementado medidas para abordar este incidente, incluida la revisión de sus procedimientos en los momentos de cambio de pañales para incluir un educador adicional en estos momentos", dijo un portavoz del departamento, que insistió en que se toman en serio la seguridad, la protección y bienestar de todos los niños.