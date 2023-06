El incómodo abrazo entre Eva Longoria y Biden durante proyección de "Flamin´ Hot" en la Casa Blanca

La actriz y directora estadounidense Eva Longoria acudió a la Casa Blanca, donde junto a los Biden proyectó su nueva película, "Flamin' Hot", que muestra la historia de un conserje méxico-estadounidense que trabaja en Frito-Lay que vendió a sus superiores la idea de hacer más picante la cubierta de queso de su botana crujiente.

Sin embargo, medios como The New York Post han resaltado el poco espacio que dejó el presidente de los Estados Unidos entre él y Longoria durante un breve abrazo, el jueves por la noche.

El demócrata abrazó a la actriz de "Amas de casa desesperadas" tras la proyección de la cinta, que marca su debut como directora, pero el presidente mantuvo sus manos en cerca de la cintura de la dama hasta que esta se movió rápidamente para retirarlas y marcar espacio.

En un video colgado en redes sociales, se ve como la actriz tomó la mano del presidente de 80 años que estaba posada en su costado y la llevó hacia el frente para sostenerla en un gesto fraterno por un momento. Luego, Longoria levanta su brazo derecho en una señal de júbilo ante los cientos de asistentes que se encontraban en los jardines de la Casa Blanca para ver la cinta, al tiempo que se aleja de Biden.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/17/ap23167658729277-16d791ae.jpg (AP)

"La actriz Eva Longoria apenas escapó de las garras de Joe Biden", es uno de los mensajes colgados en Twitter y rescatados por The Post sobre el incómodo momento.

El medio señala que el presidente en función de más edad en la historia de Estados Unidos había bromeado momentos antes del abrazo de la diferencia generacional entre Longoria y él cuando se conocieron.

"Nos conocemos desde hace mucho tiempo", dijo Biden a la multitud, "ella tenía 17 años, yo 40", agregó el mandatario a modo de broma.

"Biden hace [un] comentario inquietante desde la Casa Blanca sobre cuánto tiempo hace que conoce a Eva Longoria: 'Ella tenía 17 años, yo 40'. Y luego desliza lentamente sus manos por su cuerpo mientras se abrazan", tuiteó el columnista de Newsmax, Mark Vargas. "Y la multitud llena de demócratas simplemente se ríe".

La realidad es que cuando Biden tenía 40 años, Longoria tenía 7 años y no 17 como dijo el mandatario, que nació en noviembre de 1942, mientras que la fecha de nacimiento de la actriz se remonta a 1975.

Longoria, que se identifica como demócrata, respaldó a Biden en 2020 y fue uno de los principales recaudadores para el expresidente Barack Obama, con cifras entre 200,000 y 500,000 dólares para su campaña de reelección en 2012.

Sobre "Flamin' Hot"

La película dirigida por Longoria cuenta la historia de Richard Montañez, un conserje mexicano-estadounidense que trabajaba para Frito-Lay y que en la película vendió a sus jefes una idea para aumentar las ventas de la marca de bocadillos Cheetos.

"Cuando pienso en la película de esta noche, pienso en el coraje. Muchos de ustedes, sus antepasados, dejaron atrás todo lo que sabían para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos", dijo Biden sobre la cinta.

The Post resalta, sin embargo, que Montañez no estuvo tan involucrado como retrata la película en el proceso de creación.

Además, Los Angeles Times cuestiona en un artículo las afirmaciones del latino y que en 2021 la empresa Frito-Lay dijo que el conserje "no estuvo involucrado" en la creación de las botanas.

Sin embargo, la Casa Blanca defendió la proyección de la película y dijo a The Associated Press que la misma no buscaba ser un documental sino que tenía la intención de darles a los estadounidenses de diferentes orígenes la oportunidad de verse reflejados y celebrados por el presidente.

"Estamos contando una historia que celebra el sueño empresarial estadounidense sin dejar de lado el hecho de que el sueño no está disponible de la misma manera para todos", dijo a su vez Longoria.

"Flamin' Hot" estuvo disponible para su transmisión el 9 de junio en Hulu y Disney +.