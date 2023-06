Reconocido empresario y explorador de Inglaterra entre los desaparecidos del submarino del Titanic

Hamish Harding, el empresario y explorador mundialmente reconocido, es una de las cinco personas que se encontraban a bordo del submarino turístico que exploraba los restos del Titanic que desapareció este lunes, según indicó la Guardia Costera de Boston.

La información fue confirmada por sus familiares. El millonario de 58 años compartió algunas fotos de su viaje en su cuenta de Instagram.

"Me enorgullece anunciar finalmente que me uní a @oceangateexped para su misión RMS TITANIC como especialista de misión en el submarino que se dirige al Titanic. Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana climática y mañana intentaremos bucear. Comenzamos a navegar desde St. Johns, Newfoundland, Canadá ayer y estamos planeando comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 am mañana por la mañana", escribió Harding en su cuenta.

La visita al Titanic estaba destinada a ser solo la última en el impresionante currículum de viajes de Harding, ya que el explorador visitó previamente el espacio a bordo de la misión Blue Origin el año pasado, según relató el New York Post.

Algunas compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentran a unos 3,800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

OceanGate Expeditions, una compañía que organiza este tipo de expediciones, anunció recientemente en su web y redes sociales que una expedición para ir a ver los restos del Titanic "estaba en marcha".